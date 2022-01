Diretta Lecce Cremonese/ Streaming video tv: scontro di alta classifica (Serie B)

DIRETTA LECCE CREMONESE: BIG MATCH AL VIA DEL MARE

Lecce Cremonese, in diretta domenica 23 ottobre alle ore 18:30 dallo stadio Via del Mare di Lecce, è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. I salentini sono reduci dalla vittoria conseguita in casa del Pordenone, gara in cui si sono imposti di misura con il punteggio di 0-1. Grazie a quest’ultimo risultato, la squadra di Marco Baroni ha riscattato la sconfitta rimediata nel turno precedente contro il Pisa. Il Lecce è in lotta per la promozione diretta, occupando la quinta posizione con 34 punti, ma ha una gara giocata in meno rispetto alle squadre che lo precedono.

La Cremonese arriva alla sfida del Via del Mare, dopo la brillante vittoria casalinga sul Como, la quale si è conclusa con il risultato di 2-0. La squadra allenata da Fabio Pecchia è quella che sta vivendo il miglior stato di forma. Nelle ultime cinque giornate ha collezionato quattro vittorie consecutive e un pareggio, inserendosi prepotentemente nella corsa alla promozione in Serie A. I grigiorossi precedono il Lecce con un punto di vantaggio, e la gara odierna sarà quindi uno scontro diretto. Nella partita di andata, la Cremonese si è imposta sul Lecce, vincendo con un netto 3-0.

DIRETTA LECCE CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Lecce Cremonese sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE CREMONESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Lecce Cremonese, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventesima giornata di Serie B. Il tecnico salentino, Marco Baroni, dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Lecce: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Bjoerkengren; Strefezza, Rodriguez, Di Mariano.

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-2-1. Il terminale offensivo dovrebbe essere Ciofani. Ecco la probabile formazione grigiorossa per la trasferta in Salento: Carnesecchi; Okoli, Bianchetti, Valeri, Sernicola; Fagioli, Castagnetti, Buonaiuto; Gaetano, Zanimacchia; Ciofani.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Lecce Cremonese di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di casa, infatti la vittoria del Lecce, abbinata al segno 1, è quotata 2.05. L’eventuale risultato di parità, con segno X, è proposto a 3.20. Il successo esterno della Cremonese, con segno 2, è quotato 3.75.



