Diretta Lecce Empoli Primavera/ Streaming video tv: i salentini provano il colpo!

DIRETTA LECCE EMPOLI PRIMAVERA: OCCASIONE TOSCANA!

Lecce Empoli Primavera, partita diretta dal signor Valerio Pezzopane, si gioca alle ore 11:00 di domenica 7 novembre presso l’Heffort Sport Village: nella 8^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022 si affrontano una squadra che lotta per la salvezza e l’altra che ha in mente lo scudetto, avendolo vinto l’anno scorso. L’Empoli campione d’Italia ha battuto il Napoli nell’ultimo turno, ma non è partito troppo bene e infatti al momento occupa la quarta posizione in classifica, già distante da Roma e Genoa e dovendo attualmente lottare per un posto nei playoff.

Il Lecce di punti ne ha 7; settimana scorsa ha pareggiato contro il Sassuolo, per il momento si tiene lontano dai guai ma chiaramente ha bisogno di risalire la corrente e ottenere punti importanti, anche da partite meno abbordabili. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Lecce Empoli Primavera; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LECCE EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Empoli Primavera verrà trasmessa sul secondo canale di Sportitalia, che trovate anche sul digitale terrestre (numero 61) e che è dunque un appuntamento in chiaro per tutti, occupandosi ormai da qualche anno del campionato giovanile. Per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore sarà comunque disponibile il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE EMPOLI PRIMAVERA

Nel 4-3-3 di Vito Grieco per Lecce Empoli Primavera rimane squalificato Catalin Brunete: nel tridente offensivo giocano allora Salomaa e Mömmö come esterni con Back da prima punta. Nel reparto di mezzo avremo invece Joan Gonzalez e Milli sulle mezzali, mentre il riferimento centrale a creare gioco dovrebbe essere nuovamente Vulturar; Hasic e Török saranno invece i centrali difensivi a protezione del portiere Samooja, con Jacopo Russo e Nizet schierati come terzini.

Antonio Buscè si affida invece all’albero di Natale: Alessio Rossi e Baldanzi si affiancano sulla trequarti e giocano alle spalle del centravanti Villa, il vertice basso del rombo di centrocampo sarà Degli Innocenti e ai suoi lati potrebbe tornare utile Renzi, che però resta in svantaggio rispetto a Fazzini e Ignacchiti che dunque dovrebbero essere titolari. In difesa vedremo Hvalic in porta con Pezzola e Evangelisti davanti a lui, Boli e Rizza saranno i due terzini.



