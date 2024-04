DIRETTA/ Lecce Empoli video streaming tv: tanti gol nei precedenti in Puglia (Serie A, 13 aprile 2024)

DIRETTA LECCE EMPOLI, TESTA A TESTA

Lecce Empoli hanno condiviso il risultato in quattro partite di Serie A, incluso l’incontro più recente nella gara di andata, ma non sono mai stati capaci di ottenere due pareggi consecutivi in questa competizione. In tutte e quattro le sfide tra Lecce ed Empoli disputate in casa dei pugliesi, entrambe le squadre sono riuscite a segnare, con un totale di 12 gol, corrispondente a una media di tre gol a partita. Il Lecce ha avuto problemi nel segnare gol nelle ultime otto partite di Serie A, trovando la via del gol solo due volte e rimanendo a secco in sei di queste occasioni.

Inoltre, ha subito una media di quasi due gol a partita in questo periodo, incassando 15 reti in otto incontri. Nella vittoria dell’ultimo turno contro il Torino (3-2), l’Empoli è tornato al gol dopo una serie di quattro partite a secco in Serie A. I toscani cercano ora la seconda vittoria consecutiva in campionato, che manca loro dal maggio 2023, quando Paolo Zanetti era ancora il tecnico. L’Empoli ha perso senza segnare nelle ultime due trasferte di fila in Serie A, una situazione già verificatasi tra agosto e ottobre 2023 in questa stessa stagione. Durante quella striscia negativa, i toscani hanno subito 12 gol senza riuscire a trovare la rete in tre partite esterne consecutive. (agg. di Fabio Belli)

LECCE EMPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per visionare la nostra diretta tv della sfida Lecce Empoli sarà possibile farlo solo collegandosi a DAZN che la trasmetterà in esclusiva e solo per gli abbonati. Questa partrita non rientra nel novero delle 10 partite che vengono fatte vedere in contemporanea anche su Sky. Stesso discorso vale anche per la diretta streaming di Lecce Empoli a cui potrete ricorrere nel caso in cui non vi troviate davanti alla tv. Questa partita fondamentale in chiave salvezza potrete vederla su pc, tablet e cellulare esclusivamente sull’app di DAZN. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

ALLA RICERCA DI UNA VITTORIA D’ORO

Sfida salvezza in Puglia tra Lecce Empoli, in diretta oggi sabato 15 aprile alle ore 15:00, in questa 32esima giornata di Serie A. I pugliesi stanno attraversando un periodo molto altalenante come testimoniano le ultime cinque giornate: pareggi con Frosinone e Roma, sconfitte con Verona e Milan più la vittoria in casa della Salernitana.

L’Empoli invece ha rialzato la china in occasione della vittoria all’ultimo respiro contro il Torino per 3-2. I toscani erano arrivati alla sfida con i granata di Juric da quattro sconfitte consecutive con Cagliari e Bologna in casa e le due milanesi a San Siro, un calendario dunque anche complicato per raccogliere punti.

LECCE EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Empoli vedono i padroni di casa schierarsi col 4-4-2. In porta Falcone, difeso pochi metri più avanti da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Agiranno larghi Almqvist e Dorgu con Ramadani e Blin a centrocampo. In attacco Sansone e Piccoli.

L’Empoli replica con il modulo 3-5-2. Tra i pali sarà presente Caprile con il quartetto difensivo davanti a sé formato da Bereszynski, Walukiewicz, Luperto e Gyasi. Centrocampo a cinque con Zurkowski, Marin, Maleh e Pezzella. Davanti la coppia Cambiaghi-Niang.

LECCE EMPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Guardando i pronostici disponibili sarà complicato scommettere su questa sfida delicata. Ma andiamo a vedere le quote messe a disposizione per fare una puntata sulla diretta Lecce Empoli: la squadra di casa è giocata come favorita a 2.25. Secondo bet365, la X vale 3.10 mentre il 2 fisso a 3.60. L’Over 2.5 è meno probabile dell’Under secondo i bookmakers dato che è offerto a 2.30 contro l’1.62. Il Gol è a 1.95 mentre il No Gol a 1.80.

