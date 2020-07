Diretta Lecce Fiorentina/ Streaming video tv: è sfida salvezza (Serie A)

Lecce Fiorentina, in diretta dallo stadio Via del Mare della città pugliese, si gioca alle ore 21.45 di stasera, mercoledì 15 luglio 2020. Siamo nella trentatreesima giornata di Serie A e non vi può essere alcun dubbio sul fatto che la diretta di Lecce Fiorentina sia un vero e proprio scontro salvezza, anche se certamente la posizione dei giallorossi pugliesi è assai più critica, mentre i viola vincendo ipotecherebbero di fatto la salvezza – ma una sconfitta potrebbe rimettere tutto in discussione. Insomma, Lecce Fiorentina promette di essere uno snodo fondamentale sia per Fabio Liverani sia per Beppe Iachini. I salentini arrivano da un buon pareggio a Cagliari, ma sono stati scavalcati dal vittorioso Genoa e di conseguenza si ritrovano di nuovo al terzultimo posto che significherebbe retrocessione. La Fiorentina invece si è salvata in extremis con il Verona ed è certamente più serena a quota 36 punti, ma solo stasera capirà se il finale potrà essere tranquillo o se ci sarà ancora da avere paura…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LECCE FIORENTINA

Lecce Fiorentina in diretta tv sarà disponibile sul canale Dazn 1 (numero 209 della piattaforma satellitare Sky) per gli abbonati che hanno attivato l’opzione per seguire anche le partite Dazn, altrimenti il punto di riferimento è naturalmente la diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, riservata anche in questo caso ai propri abbonati tramite computer, dispositivi mobili oppure una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FIORENTINA

Analizzando ora le probabili formazioni di Lecce Fiorentina, ecco che Fabio Liverani dovrebbe confermare il suo 4-3-3 efficace in attacco ma troppo spesso fragile in difesa. Possiamo ipotizzare Rispoli titolare in difesa, così come Farias in attacco grazie all’ottimo impatto avuto a Cagliari entrando dopo mezz’ora di gioco al posto dell’acciaccato Falco, in appoggio insieme a Saponara e anche Mancosu alla prima punta Babacar. La Fiorentina di Beppe Iachini ha invece il problema opposto, cioè la difficoltà a segnare: gli ultimi due gol su azione li ha firmati Cutrone, potrebbe dunque essere la volta buona per vedere titolare in attacco l’ex Milan, anche se molto dipende dalla vena di Chiesa (spesso deludente di recente) e Ribery, che patisce questo calendario asfissiante. A centrocampo rientra dalla squalifica Duncan, possibile anche qualche altro cambiamento perché in tanti non hanno convinto domenica.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lecce Fiorentina, basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. I gigliati pur giocando in trasferta sono favoriti: segno 2 quotato a 2,00, mentre poi si sale a quote molto simili per le altre due opzioni. Siamo a 3,70 in caso di segno X per il pareggio e 3,60 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 1, in caso naturalmente di vittoria del Lecce.



