Diretta Lecce Frosinone Primavera/ Streaming video tv: big match tra due rivelazioni!

DIRETTA LECCE FROSINONE PRIMAVERA: UNA SFIDA SCINTILLANTE!

Lecce Frosinone Primavera, partita diretta dal signor Enrico Gigliotti, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 15 febbraio: valida per la 19^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, è interessantissima perché ci presenta due squadre che stanno facendo davvero bene, perché avrebbero dovuto lottare per salvarsi e invece sono seconde in classifica, in compagnia del Torino e a -2 dalla Roma capolista. Il Lecce arriva dalla vittoria di Napoli, che gli ha permesso di tenere il passo; il Frosinone però non sta mollando di un centimetro e rimane lì nonostante qualche periodo poco brillante.

I ciociari domenica hanno demolito il Milan, e dunque entrambe queste rivelazioni restano in piena corsa addirittura per vincere la stagione regolare; sarà affascinante assistere alla diretta di Lecce Frosinone e scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare la nostra consueta valutazione circa le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, e allora prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA LECCE FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Frosinone Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di Lecce Frosinone Primavera riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FROSINONE PRIMAVERA

Federico Coppitelli affronta la diretta Lecce Frosinone Primavera con il 4-3-3: rispetto al colpo di Napoli potrebbe reinserire Dario Daka come esterno destro nel tridente – al posto di Corfitzen – confermando ovviamente Burnete e il laterale sinistro Salomaa, a centrocampo invece ci sarà la regia di Vulturar e due interni che sarebbero ancora una volta Samek e Medon Berisha. In difesa Jacopo Russo può giocare a destra ma Muñoz resta favorito, Dorgu sarà sull’altro versante mentre i centrali Pascalau e Hasic proteggeranno il portiere Borbei.

Modulo speculare per il Frosinone di Giorgio Gorgone, con Selvini da prima punta affiancato da Afi e Condello; in porta avremo come sempre Palmisani, davanti a lui ecco Maestrelli e Kamensek-Pahic in posizione di centrali mentre Ferrieri e Bracaglia dovrebbero occuparsi delle corsie laterali. Per quanto riguarda il centrocampo, Andrea Peres e Nicola Mulattieri dovrebbero fare compagnia alla fantasia di Cangianiello.











