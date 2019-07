Diretta Lecce Frosinone/ Risultato live: ultima amichevole in Trentino per i pugliesi

Lecce Frosinone si gioca alle ore 20:30 di sabato 27 luglio: siamo ancora a Trento presso lo stadio Briamasco, sede di un’amichevole che conclude il ritiro estivo dei salentini e che prevede l’ingresso a pagamento. La squadra di Fabio Liverani è instancabile: ha già giocato tante amichevoli nel corso della preparazione alla prossima stagione, ha fatto molto bene e ora si prepara ad una sfida contro una squadra che lo scorso anno era in Serie A, retrocessa dopo un campionato difficile ma certamente del livello di un Lecce che affronta il massimo torneo con la speranza di salvarsi. Un Frosinone che si è affidato ad Alessandro Nesta, reduce dal playoff conquistato con il Perugia; sarà una sfida certamente interessante e allora noi restiamo in attesa della diretta di Lecce Frosinone mentre andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Briamasco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Frosinone, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese e di conseguenza gli appassionati non avranno a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere all’amichevole; ci sarà tuttavia la possibilità di avere le informazioni utili attraverso i profili ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FROSINONE

In Lecce Frosinone dovremmo vedere la solita squadra salentina, in campo con il 4-3-1-2 nel quale Majer gioca da mezzala al fianco di Tachtsidis e Petriccione potrebbe essere l’altro interno in mediana, con una difesa nella quale arriverà la spinta laterale di Meccariello e Venuti e il consueto tandem offensivo composto da Lapadula e La Mantia, che hanno aperto la loro estate segnando grappoli di gol ma adesso sono attesi ad una sfida più ostica. Il Frosinone di Nesta tecnicamente dovrebbe schierare un 4-3-3 con Bardi tra i pali, Ariaudo e Nicolò Brighenti centrali difensivi con Zampano e Marco Capuano che si allargano sulle corsie. Gori il riferimento di centrocampo con Maiello e Mattia Vitale, appena arrivato dalla Spal, che possono giocare come mezzali; nel tridente offensivo occasione per Ciano e Paganini per affiancare l’eterno Daniel Ciofani, ma vedremo se saranno effettivamente queste le scelte iniziali dei due allenatori.



