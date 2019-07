Diretta Lecce St. Georgen/ Risultato live: seconda amichevole per i salentini

Lecce St. Georgen è la seconda amichevole che i salentini, neopromossi in Serie A, giocano nel corso di questa estate: alle ore 17:30 di martedì 23 luglio altro appuntamento blando per la squadra di Fabio Liverani, che ha approcciato la preparazione al ritorno in Serie A scegliendo di giocare gare non troppo probanti, per testare la condizione del gruppo e scaricare il lavoro effettuato in allenamento. Nella prima uscita sono arrivati otto gol contro il Gardenia; presumibilmente adesso l’allenatore vorrà valutare la possibilità di formare una squadra titolare che possa essere abbastanza “fissa” ma anche far ruotare i suoi giocatori. Aspettiamo dunque la diretta di Lecce St. Georgen, e nel frattempo possiamo iniziare a fare una valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte di Liverani almeno all’inizio della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Lecce St. Georgen, che non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere alla partita amichevole, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che la società salentina mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ST. GEORGEN

In Lecce St. Georgen Liverani potrebbe mischiare le carte rispetto alla prima uscita: in porta potrebbe andare Gabriel ma questa volta con una linea di difesa con Rossettini e Lucioni centrali e Benzar a fare il terzino destro con Vera ai lati. A centrocampo Tachtsidis potrebbe occupare la cabina di regia e in quel caso sulle mezzali potremmo vedere un’altra coppia con Tabanelli a disporsi su un lato mentre Majer agirebbe sull’altro interno del campo. Alle spalle dei due attaccanti potrebbe agire Falco, che prenderà un posto che eventualmente sarà di Marco Mancosu quando inizierà il campionato: possibile che davanti possa essere riproposta la coppia formata da Lapadula e La Mantia per affinarne l’intesa, ma naturalmente anche questo aspetto dovrà essere valutato una volta che si inizierà a giocare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA