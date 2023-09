DIRETTA/ Lecce Genoa video streaming tv: Grifone avanti nei precedenti (Serie A, 22 settembre 2023)

DIRETTA LECCE GENOA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Lecce Genoa presenta ben 24 incontri partendo dal 1989. In quell’occasione il risultato fu di 1-0 per la formazione del Grifone, era la prima giornata del campionato di serie A. La prima vittoria del Lecce è datata 1990, gara di ritorno con il risultato allo stadio Via del Mare. La terza sfida ufficiale, invece, presenta un pareggio a reti bianche. In totale il tabellino recita 6 vittorie per il Lecce, altrettanti i pareggi e ben 12 le volte in cui il Genoa ha avuto la meglio.

L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate nel campionato di serie A, nonché in ordine cronologico ultima sfida, è stato il 19 luglio del 2020. Sfida valevole per il campionato di serie A aperta da Antonio Sanabria, oggi attaccante in forza al Torino. Lecce che sbagliò un calcio di rigore con lo specialista Mancosu, che poco dopo si fece perdonare trovando gol su azione. Vinse poi la partita il Genoa grazie a un autogol del portiere ex Lecce Gabriel oggi in forza al Coritiba in Brasile. (Marco Genduso)

DIRETTA LECCE GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Genoa sarà trasmessa anche tv sui canali della televisione satellitare, con appuntamento riservato agli abbonati Sky e la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go (per i clienti). Naturalmente la sfida potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video attraverso la piattaforma DAZN (che ha tutti i diritti per mandare in onda le partite di Serie A), attivando il proprio account di su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Lecce Genoa, in diretta venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il Lecce affronta la nuova stagione con lo stesso obiettivo della precedente: garantirsi la salvezza. L’inizio della stagione è stato estremamente positivo, con la squadra che ha conquistato 8 punti nelle prime quattro partite, posizionandosi al quarto posto in classifica. Nell’ultimo turno, il Lecce ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Monza.

Per quanto riguarda il Genoa, l’obiettivo principale è garantire la permanenza in Serie A, dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione. I Grifoni hanno iniziato la stagione con un rendimento altalenante, accumulando 4 punti in quattro partite, ma mantenendosi al di sopra della zona retrocessione con un margine di due punti. Nell’ultimo turno, i rossoblu hanno ottenuto un pareggio per 2-2 in casa contro il Napoli campione d’Italia in carica, subendo una rimonta ma mettendo alle corde fino all’ultimo minuto i forti partenopei.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE GENOA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Genoa, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Dorgu, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Almqvist. Risponderà il Genoa allenato da Alberto Gilardino con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

LECCE GENOA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

