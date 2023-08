DIRETTA LECCE LAZIO/ Video streaming tv: bene i salentini nei precedenti (Serie A, 20 agosto 2023)

DIRETTA LECCE LAZIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Lecce Lazio sta per arrivare: partita intrigante tra due squadre che nel corso degli anni si sono incrociate più volte, anche se negli ultimi due decenni le partite sono soltanto otto. La notizia curiosa è che nelle ultime 10 gare, dall’ottobre 2008 allo scorso maggio, il Lecce ha vinto tre volte, mentre sono quattro i successi biancocelesti: i salentini si difendono, e negli ultimi due match al Via del Mare hanno sempre portato via la posta piena con il risultato di 2-1. Bellissima la vittoria dello scorso gennaio: Lazio in vantaggio con Ciro Immobile, poi la rimonta del Lecce firmata da Gabriel Strefezza e Lorenzo Colombo.

La Lazio invece non festeggia un successo in terra di Puglia dal 2011: curiosamente a maggio si era imposta per 4-2, a dicembre nel campionato seguente ha invece vinto 3-2. Ripercorriamo quella bellissima sfida: nel primo tempo botta e risposta tra David Di Michele (rigore) e Miroslav Klose, all’inizio della ripresa vantaggio della Lazio con Lorik Cana ma pareggio di Stefano Ferrario appena prima dell’ora di gioco. Il gol decisivo? Naturalmente di Klose, che aveva infilato un colpo di testa sul cross di Djibril Cissé. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCE LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Lazio sarà garantita sui canali di Sky Sport, dal momento che questa sarà una delle tre partite della prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 visibile anche sulla televisione satellitare. Di conseguenza, raddoppierà anche la diretta streaming video di Lecce Lazio, garantita tramite il servizio Sky Go oltre che per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

LECCE LAZIO: SARRI VUOLE PARTIRE FORTE!

Lecce Lazio, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare della città pugliese, sarà alle ore 20.45 di stasera, 20 agosto 2023, una delle due partite di prima serata della domenica della prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La diretta di Lecce Lazio sancirà quindi per Roberto D’Aversa il debutto in campionato dopo la vittoria per 1-0 contro il Como in Coppa Italia: l’ostacolo sarà subito impegnativo per i giallorossi pugliesi, che però cercheranno di conquistare un risultato positivo per mettere il primo “mattone” sulla strada verso la salvezza, che sarà naturalmente l’obiettivo stagionale.

Dall’altra parte ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, splendida seconda nello scorso campionato, ma in una stagione nella quale i biancocelesti si concentrarono praticamente solo sulla Serie A. In vista dell’impegno in Champions League quindi la sfida sarà quella di essere capaci di recitare da protagonisti in entrambe le competizioni e serve iniziare con il piede giusto finché c’è ancora “solo” il campionato. Siamo allora curiosi di scoprire che cosa accadrà: le risposte dovrà darcele la diretta di Lecce Lazio…

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LAZIO

Curiosiamo adesso nelle probabili formazioni per la diretta di Lecce Lazio. Roberto D’Aversa comincia la sua avventura pugliese nel segno di un modulo 4-3-3, nel quale i titolari del Lecce potrebbero essere i seguenti undici calciatori: Falcone in porta; davanti a lui, i quattro difensori Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Dorgu; a centrocampo Rafia è favorito su Blin per completare il terzetto con Ramadani e Gonzalez; in attacco infine dovremmo vedere il tridente con Strefezza a destra, il nuovo centravanti Almqvist e sulla fascia sinistra un ballottaggio con Banda favorito su Di Francesco.

La risposta della Lazio di mister Maurizio Sarri dovrebbe invece concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3 con Lazzari favorito su Hysaj per completare a destra la difesa a quattro con Casale, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel, il miglior portiere dello scorso campionato di Serie A; a centrocampo il nuovo acquisto Kamada dovrebbe completare il trio di titolari con Cataldi e Luis Alberto; confermassimo infine il tridente d’attacco con Felipe Anderson a destra, Immobile a centrocampo e Zaccagni come ala sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Lecce Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti biancocelesti partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure fino a 3,65 volte la posta in palio sul segno 1 qualora invece dovesse vincere il Lecce oggi.

