Diretta Lecce Milan Primavera/ Streaming video tv: a metà classifica

Lecce Milan Primavera, diretta dall’arbitro Enrico Gigliotti della sezione Aia di Cosenza, si giocherà alle ore 10.30 di stamattina, 13 novembre 2022, per aprire la domenica della dodicesima giornata del Campionato Primavera 1, che poi si fermerà fino a gennaio come la “sorella maggiore” Serie A. Uno sguardo alla classifica per introdurre la partita ci indica che la diretta di Lecce Milan Primavera è una sfida di metà classifica tra i rossoneri che hanno 15 punti e i pugliesi che seguono a quota 14, quindi c’è in comune l’obiettivo di avvicinare la zona playoff e nello stesso tempo di rimanere sopra la zona calda.

Nella scorsa giornata, il Lecce ha perso per 2-3 contro il Torino al termine di una partita ricca di colpi di scena, che ha comunque confermato le qualità della formazione salentina, mentre il Milan ha dilagato con un perentorio 4-0 nel sempre sentito derby lombardo contro l’Atalanta e vuole quindi confermarsi per arrivare alla lunga sosta nel migliore dei modi. Sarà però il campo a dirci la verità: che cosa ci riserverà la diretta di Lecce Milan Primavera?

DIRETTA LECCE MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Milan Primavera sarà garantita sul canale 60 da Sportitalia, casa del Campionato Primavera 1, che offrirà inoltre una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Lecce Milan Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per la diretta di Lecce Milan Primavera. Federico Coppitelli potrebbe schierare i padroni di casa salentini secondo il modulo 4-3-3 e con questi possibili undici titolari: Borbei in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Munoz, Pascalau, Hasic e Dorgu da destra a sinistra; a centrocampo ecco il terzetto composto invece da Samek, capitan Vulturar e Berisha; infine nel tridente offensivo del Lecce Primavera ecco le ali Nizet e Salomaa ai fianchi del centravanti Burnete.

La risposta del Milan Primavera allenato da Ignazio Abate potrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3 con conferme dei titolari visti contro l’Atalanta: Nava in porta; difesa a quattro con Bakoune, capitan Coubis, Simic e Bozzolan da destra a sinistra; Gala, Zeroli e Pluvio per formare il trio del centrocampo rossonero; infine in attacco il tridente con le ali Scotti e Alesi ai fianchi del centravanti Lazetic, autore di una tripletta contro la Dea.











