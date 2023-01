DIRETTA/ Lecce Milan video streaming tv: la storia del match è a senso unico

DIRETTA LECCE MILAN: TESTA A TESTA

La diretta di Lecce Milan, considerando anche i match disputati a San Siro, si è disputata in tutto 39 volte. Il bilancio parla di appena 2 vittorie per i salentini, 24 per i rossoneri e 13 pareggi. Il Milan ha segnato 82 reti mentre il Lecce 82. L’ultimo precedente è un 1-4 del giugno del 2020, una partita dominata dal Milan però solo nella ripresa. La squadra meneghina andava avanti al minuto 26 con un gol di Castillejo, subendo subito un pari di Meccariello gol annullato dal Var per un fuorigioco difficile da vedere a occhio nudo. Al 54esimo però i salentini pareggiavano con un rigore di Mancosu.

In quel momento si svegliava il Milan che tornava subito avanti con Bonaventura e triplicando dopo 120 secondi grazie a Rebic. La ciliegina sulla torta la metteva Rafael Leao al settantaduesimo minuto. Il Lecce non vince a via del Mare col Milan dall’aprile del 2006, una gara decisa da un gol pronti via nella ripresa di Konan che in quegli anni mise ko anche la Juventus a Torino. (Matteo Fantozzi)

LECCE MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Lecce Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’emittente streaming, detentrice di tutte le sfide del campionato di calcio di Serie A, trasmetterà l’incontro attraverso la propria applicazione oppure su televisione tramite smart tv o Zona DAZN, servizio da attivare sul sito di Sky per avere DAZN tra i propri canali.

La diretta Lecce Milan sarà commentata da Stefano Borghi con la parte tecnica affidata ad Emanuele Giaccherini. La sfida sarà visibile in streaming video su qualsiasi dispositivo come PC, smartphone, tablet e console di gioco.

I ROSSONERI VOLANO IN PUGLIA

La diretta di Lecce Milan, sfida in programma sabato 14 gennaio alle ore 18:00, racconta di una gara che potrebbe non essere così scontata. I giallorossi di Baroni sono infatti reduci da due successi pesantissimi tra le mura amiche del Via Del Mare, entrambi per 2-1 contro Atalanta e Lazio. Il Milan invece non ha avuto un recente passato felice lontano da San Siro con una sola vittoria nelle ultime tre uscite, quella con la Salernitana, che ha aggiustato il rendimento esterno dopo la sconfitta con il Torino e il pari di Cremona contro la squadra di Alvini.

I rossoneri però avranno più di un motivo per voler fare risultato in Puglia. Il pareggio-beffa subito nei minuti finali contro la Roma dopo una gara che aveva visto in lungo e in largo dominare i rossoneri è rimasta nella testa dei giocatori di Pioli, volenterosi di rialzare la china. Il Lecce d’altro canto ospita i campioni d’Italia senza pressioni grazie ad un undicesimo posto che vede i giallorossi quasi più vicini all’Europa che alla retrocessione.

LECCE MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Milan vedono i giallorossi scendere in campo con il 4-3-3. Tra i pali Falcone, Gendrey a destra, Gallo a sinistra e la coppia molto forte fisicamente composta da Baaschirotto e il campione del mondo Umtiti. Gonzalez, Blin e l’arrivo dal mercato di gennaio Maleh sono i centrocampisti designati. In avanti il tridente vedrà Strefezza e Di Francesco sugli esterni e Colombo come punta. Il giovane centravanti italiano è di proprietà del Milan e farà di tutto per mettersi in mostra davanti alla squadra detentrice del suo cartellino.

Stefano Pioli risponde con il consueto 4-2-3-1. Tatarusanu in porta, in difesa Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Vista l’assenza di Tonali per squalifica, Bennacer sarà affiancato da Pobega, autore del momentaneo 2-0 contro la Roma prima della rimonta in extremis capitolina. La trequarti vedrà Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao agire alle spalle dell’unica punta Olivier Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sulla diretta Lecce Milan vedono pendere l’ago della bilancia in favore dei rossoneri, quotati da Snai 1.57. Il pareggio è dato a 4 mentre la vittoria del Lecce vale sei volte la posta in palio. Gli esperti offrono il Gol, entrambe le squadre segnano, a 2. Più basso l’esito opposto (No Gol) che viene quotato a 1.77. Sarà proprio l’ex di giornata Colombo a timbrare il cartellino? La quota è 5. Il sigillo di Leao invece, autore della prima rete del 2023 del Milan, è dato a 3.20.











