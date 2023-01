Diretta/ Milan Roma streaming video tv: big match a San Siro, Leao sfida Zaniolo

DIRETTA MILAN ROMA: PIOLI E MOU VOGLIONO CONFERME

Tutto pronto per la diretta di Milan-Roma, match valevole per la diciassettesima giornata di campionato e in programma domenica 8 gennaio alle ore 20:45, che rappresenta una classica del calcio italiano oltre ad essere il piatto forte di giornata di questo turno di Serie A. Il Milan ha approfittato del favore dei cugini nerazzurri, vincitori in casa col Napoli, per accorciare da otto a cinque lunghezze dai partenopei in virtù soprattutto della vittoria all’Arechi di Salerno per 2-1 con le reti del solito Leao e di Sandro Tonali.

Ora Pioli si preparerà alla sfida contro Mourinho per insidiare ulteriormente il primo posto in classifica degli uomini di Spalletti. D’altro canto la Roma non starà a guardare e il successo di misura con il Bologna targato Lorenzo Pellegrini ha reso possibile il sorpasso all’Atalanta (2-2 con lo Spezia) e l’aggancio alla Lazio (sconfitta 2-1 a Lecce) presentando uno scenario molto interessante ai giallorossi, ora come ora a soli tre punti dalla zona Champions League. Inutile dire quanto sarà difficile, al netto della rosa a disposizione dal tecnico lusitano, sbancare San Siro: il fortino rossonero ha visto vincere sette volte il Milan nelle otto gare disputate fin qui, con l’unica sconfitta nella gara contro il Napoli. L’andamento esterno della Roma però è un ottimo biglietto da visita con cinque successi e due pareggi in otto incontri disputati lontano dall’Olimpico.

MILAN ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma si potrà vedere esclusivamente su DAZN, abbonandosi alla piattaforma detentrice dei diritti dell’intero campionato di Serie A. Con DAZN, è possibile abbonarsi scegliendo tra Standard e Plus con l’unica differenza relativa alla possibilità di registrare un dispositivo in più e fruire della visione in contemporanea su due reti internet domestiche anziché una sola.

Per quanto la visione della diretta Milan Roma in streaming video sarà possibile vedere l’incontro su un qualsiasi dispositivo tra cui computer, smartphone e tablet ma anche sulla televisione, aggiungendo “Zona Dazn” al proprio abbonamento Dazn in abbinamento con Sky oppure dotandosi di una chiavetta per la trasmissione da dispositivo mobile a tv come Google Chromecast o Amazon FireStick.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

Le probabili formazioni della diretta Milan Roma vedono i rossoneri ancora alle prese con le varie indisponibilità che obbligano alcuni elementi della rosa di Pioli agli straordinari. Il Milan si disporrà con il canonico 4-2-3-1: Tatarusanu in porta, difesa a quattro con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Bennacer e Tonali in mediana, batteria di trequarti con Saelemaekers a destra, Leao a sinistra e Diaz centrale. Giroud il sacrificato che dovrà fare i sacrifici per sopperire alle assenze delle alternative Origi e Ibrahimovic. Buone notizie invece giungono da Trigoria con Zaniolo e Dybala che dovrebbero far parte regolarmente dall’undici titolari che vede Rui Patricio tra i pali, trio difensivo con Mancini, Smalling e Ibanez più il centrocampo supportato sugli esterni da Celik e Zalewski mentre centralmente da Cristante e Tahirovic. Zaniolo sarà il falso nueve che agirà davanti ai due fantasisti Pellegrini e Dybala.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se si vuole scommettere sulla diretta tra Milan Roma, ecco alcune informazioni generali. Secondo SNAI, la vittoria dei rossoneri è datata a 1.85, il pareggio a 3.60 mentre il successo esterno della Lupa è quotato 4.25. Si vedranno almeno tre gol nell’incontro? La quota è 1.97, leggermente più basso il Gol a 1.91 che si è verificato in tutte le quattro sfide. I tre punti del Milan con il risultato di 2-0 è dato a 9, a 15 invece il 2-1 della Roma sul campo meneghino.











