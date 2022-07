Diretta Lecce Postal/ Streaming video tv: prima amichevole per i salentini!

DIRETTA LECCE POSTAL: ARRIVANO I GIALLOROSSI!

Lecce Postal si gioca in diretta da Folgaria, alle ore 17:00 di martedì 5 luglio: si tratta della prima amichevole estiva che la squadra salentina gioca nel ritiro estivo in Trentino, e sarà anche la prima di tre impegni ravvicinati che segneranno la prima parte del lavoro. Il Lecce come sappiamo è tornato in Serie A direttamente, senza passare dai playoff: guidato da Marco Baroni – confermato per la stagione che inizierà a breve – ha vinto il campionato di Serie B con pieno merito, perché di fatto è rimasto quasi sempre in zona promozione riuscendo a vincere il braccio di ferro con una concorrenza molto competitiva.

Ora l’obiettivo sarà chiaramente quello di fare meglio al piano di sopra, rispetto a come erano andate le cose l’ultima volta; la società si è già mossa in sede di calciomercato, ha perso alcune pedine interessanti ma altre ne stanno arrivando, per il momento chiaramente siamo ancora in un periodo di lavori in corso e bisognerà tenerne conto anche nel valutare la diretta di Lecce Postal, aspettando la quale possiamo fare una rapida considerazione su quelle che potrebbero essere le scelte di Baroni nella lettura delle probabili formazioni di questa amichevole.

DIRETTA LECCE POSTAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Lecce Postal non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. La partita amichevole non godrà nemmeno del servizio di diretta streaming video, e dunque per rimanere informati con le notizie sulla formazione salentina potrete eventualmente consultare le pagine che la società mette a disposizione sui social network, e che sono visitabili liberamente. Consigliamo in particolar modo di seguire gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE POSTAL

Naturalmente nel 4-3-3 di Baroni per Lecce Postal dobbiamo andare a tentoni, perché trattandosi della prima amichevole estiva l’obiettivo sarà quello di testare tutti i calciatori a disposizione, e non si può ancora parlare di una formazione titolare degna di questo nome. Possiamo fare chiaramente delle ipotesi: in porta allora mettiamo Brancolini che è appena arrivato dalla Fiorentina, poi in difesa schieriamo Frabotta come terzino sinistro con una coppia centrale formata da Dermaku e Ciucci, uno dei tanti calciatori attualmente promossi dalle giovanili.

Il terzo destro potrebbe essere Calabresi, o anche qui un elemento della Primavera che è aggregato al ritiro della prima squadra e andrà chiaramente testato; in mezzo al campo Joan Gonzalez e Hjulmand si alterneranno in cabina di regia, poi Majer e Blin potrebbero essere le due mezzali senza dimenticarsi di Bjorkengren. Da valutare il tridente offensivo, orfano di Massimo Coda: qui Strefezza e il giovane finlandese Mömmö possono agire come esterni, la prima punta potrebbe invece essere il gambiano Assan Ceesay che il Lecce ha acquistato dallo Zurigo.











