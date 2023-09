DIRETTA LECCE SALERNITANA/ Video streaming tv: meglio i salentini nei precedenti (Serie A, 3 settembre 2023)

DIRETTA LECCE SALERNITANA: I TESTA A TESTA

La diretta di Lecce Salernitana comincia tra poco: sfida interessante, che si è giocata molte più volte tra Serie B e Serie C in epoca recente e che nel massimo campionato si è verificata lo scorso anno dopo parecchio tempo. La Salernitana aveva violato il Via del Mare per 2-1 in marzo: non succedeva dallo stesso mese ma di otto anni prima, quando le due squadre erano nel girone C di Lega Pro e si davano battaglia per la promozione – i salentini avrebbero impiegato ben sei stagioni per superare il dilemma della terza divisione, tornare finalmente in Serie B e poi prendersi immediatamente anche il massimo campionato.

DIRETTA/ Lecce Juventus Primavera (risultato finale 0-3): vittoria netta dei bianconeri! (3 settembre 2023)

In generale la Salernitana ha festeggiato soltanto due volte nelle ultime dieci partite, mentre il Lecce ha ottenuto sei successi nello stesso lasso di tempo; l’ultima affermazione giallorossa al Via del Mare è quella dell’aprile 2021, campionato di Serie B in cui la Salernitana aveva comunque ottenuto la promozione lasciando il Lecce ai playoff, poi eliminato in semifinale. I gol decisivi, per la squadra di Eugenio Corini, erano stati segnati da Stefano Pettinari e Christian Maggio, vedremo invece come andrà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Salernitana Udinese (risultato finale 1-1): tanti gialli, gol Dia! (28 agosto 2023)

LECCE SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Lecce Salernitana sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box).

LECCE SALERNITANA: SALENTINI FAVORITI!

Lecce Salernitana, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio “Via del Mare” di Lecce, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Sulla carta uno scontro salvezza anche se le due squadre sono partite col piede giusto in questa stagione sportiva. I salentini si presentano alla sfida forti di quattro punti: dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, infatti, l’undici di D’Aversa ha portato via un pareggio da Firenze. La squadra di Paulo Sousa, invece, è alla ricerca del primo acuto stagionale ma le prime due uscite sono state confortanti con due pareggi, prima in casa della Roma e poi contro l’Udinese.

Diretta/ Fiorentina Lecce (risultato finale 2-2): altra rimonta dei salentini! (27 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Salernitana, match che andrà in scena allo stadio “Via del Mare” di Lecce. In casa salentina qualche cambio rispetto all’ultima sfida: mister D’Aversa dovrebbe proporre dal primo minuto Krstovic nel tridente insieme a Strefezza e Almqvist. In difesa ballottaggio tra Gallo e Dorgu per un posto sulla corsia sinistra mentre a centrocampo Gonzalez contende una maglia a Oudin. Più certezze per Paulo Sousa che, salvo problemi dell’ultimo minuto, ha un solo dubbio, quello relativo alla corsia sinistra: Bradaric e Sambia i candidati per un posto. In avanti il solo Dia supportato da Candreva e Kastanos.

LECCE SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo campano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA