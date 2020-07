Diretta Lecce Sampdoria/ Streaming video tv: delicata sfida salvezza (Serie A)

Lecce Sampdoria, in diretta dallo stadio di Via del Mare, si gioca alle ore 21.45 di stasera, mercoledì 1 luglio 2020, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. La posta in palio sarà altissima, perché basta uno sguardo alla classifica per capire che Lecce Sampdoria sarà una delicatissima sfida salvezza in questo torneo che prosegue la sua marcia estiva a ritmi altissimi dopo la lunga sosta dovuta al Coronavirus. Il Lecce di Fabio Liverani è reduce dalla batosta sul campo della Juventus, dove però aveva giocato molto bene fino a quando è rimasto in parità numerica: non tutto è negativo dunque, ma pesa essere la peggiore difesa del campionato e oggi non si può sbagliare contro una diretta rivale, che è davanti al Lecce di un solo punto. Differenza minima ma potenzialmente decisiva (ad oggi la Sampdoria sarebbe salva e il Lecce retrocederebbe): con dieci giornate da giocare i calcoli però non hanno senso e questo vale anche per la squadra di Claudio Ranieri, che domenica sera ha perso in casa contro il Bologna e dunque si ritrova sempre sull’orlo del baratro. Questa sera, dopo la diretta di Lecce Sampdoria, ne sapremo di più…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Sampdoria, essendo questa una delle tre partite della giornata di Serie A coperte da Dazn, sarà garantita sul canale Dazn 1 (numero 209 della piattaforma satellitare) agli abbonati Sky che abbiano attivato l’apposita opzione. Altrimenti, la partita sarà disponibile solamente in diretta streaming video, appunto per gli abbonati alla piattaforma Dazn tramite dispositivi mobili oppure una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SAMPDORIA

Scoprendo qualcosa anche sulle probabili formazioni di Lecce Sampdoria, non si può sottovalutare il fatto che i giallorossi hanno avuto due giorni in più di riposo dopo la scorsa giornata di campionato. Fabio Liverani tuttavia deve fare a meno dello squalificato Lucioni e ha pure un lungo elenco di infortunati, mentre Claudio Ranieri ha la rosa quasi al completo a disposizione. Per il Lecce si potrebbe disegnare un 4-3-2-1 con Gabriel in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Donati, Meccariello, Rossettini e Calderoni; a centrocampo ecco il terzetto formato da Petriccione, Tachtsidis e Barak, che però è in ballottaggio con Shakhov, infine in attacco Mancosu e Falco si contendono un posto al fianco di Saponara alle spalle della prima punta Babacar. Per la Sampdoria ecco invece un modulo 4-4-2 con Audero in porta e davanti a lui Bereszynski, Yoshida, Colley e Murru nella difesa a quattro doriana, che vede comunque anche Depaoli e Augello ancora in corsa per le maglie da terzini. A centrocampo il ballottaggio è fra Ekdal e Vieira per affiancare Ramirez, Thorsby e Jankto, mentre in attacco in questo momento il più sicuro di un posto potrebbe essere Bonazzoli, con Gabbiadini, La Gumina e Quagliarella a contendersi l’altro posto disponibile.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Lecce Sampdoria sembra sorridere ai blucerchiati nonostante si giochi in Puglia. L’agenzia di scommesse Snai quota infatti a 2,15 il segno 2 per la vittoria esterna della Sampdoria, mentre si sale a quota 3,30 in caso di segno 1 e dunque di successo casalingo per il Lecce. Infine, sia pure di poco l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,45 volte la posta in palio.



