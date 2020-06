Diretta Sampdoria Bologna/ Streaming video tv: Mihajlovic torna a Marassi (Serie A)

Sampdoria Bologna sarà diretta dal signor Doveri, e si gioca alle ore 19:30 di domenica 28 giugno per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: per la prima volta dopo il lockdown da Coronavirus avremo una fascia oraria ampia, perché sono previste quattro partite nel tardo pomeriggio-prima serata. A Marassi si affrontano due squadre che vanno a caccia di riscatto, anche se la loro posizione in classifica è differente: per il Bologna, pur sconfitto in casa dalla Juventus nonostante la gara di coraggio nel secondo tempo, la salvezza sembra essere stata centrata e, anzi, con un po’ di fortuna e una chiusura di stagione in ascesa si potrebbe provare a impensierire le avversarie in termini di qualificazione in Europa League, che comunque adesso sembra proibitiva. La Sampdoria invece deve ancora fare i conti con la zona calda della classifica: mercoledì sera non ha saputo gestire il vantaggio all’Olimpico e si è fatta battere dalla Roma, se non altro i risultati delle rivali dirette hanno aiutato ma è chiaro che adesso Claudio Ranieri si aspetti un salto di qualità per evitare guai. Vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Luigi Ferraris: mentre aspettiamo la diretta di Sampdoria Bologna possiamo fare una rapida valutazione delle probabili formazioni.

La diretta tv di Sampdoria Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato in esclusiva ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Serie A su Sky Sport 255. In assenza di un televisore gli abbonati potranno rivolgersi al servizio Sky Go, applicazione che permette la visione della sfida in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Sampdoria Bologna mancherà Jankto che è squalificato, e Quagliarella resta in forte dubbio: difficile che lo stabiese possa iniziare la partita, quindi il grande ex Gabbiadini sarà affiancato da Federico Bonazzoli nel reparto offensivo. A centrocampo invece si dovrebbe rivedere la linea a quattro: Gaston Ramirez, un altro ex con trascorsi importanti a Bologna, è pronto a spostarsi sulla fascia destra lasciando a Linetty la corsia opposta, la coppia centrale potrebbe invece essere formata da Ekdal e Thorsby confermati rispetto a Roma. In difesa Omar Colley potrebbe dare riposo al giapponese Yoshida, che però ha una chance di rimanere in campo con Tonelli destinato alla panchina; Audero sarà il portiere, Bereszynski e Murru i due terzini. Il Bologna invece gioca con il consueto 4-2-3-1: tornano gli squalificati a cominciare da Bani, che si riprende il posto di centrale al fianco di Danilo Larangeira con Tomiyasu e Denswil a operare sulle corsie. Skorupski il portiere, Andrea Poli dovrebbe avere la meglio su Svanberg per fare il secondo mediano davanti alla difesa, con Gary Medel confermato così come l’intera linea offensiva. Orsolini, Roberto Soriano (lui pure un importante ex) e Nicola Sansone a supporto di Musa Barrow, che parte in vantaggio su Palacio.

Le quote emesse ufficialmente dall’agenzia Snai per Sampdoria Bologna ci dicono che la squadra blucerchiata è favorita, ma siamo in una situazione di equilibrio: il segno 1 che identifica la vittoria casalinga vale 2,30 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, mentre il successo esterno dei felsinei vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte la vostra puntata. Il bookmaker in questione inoltre valuta 3,50 volte la giocata il segno X, che è quello sul quale puntare se pensate che la partita possa terminare in parità.



