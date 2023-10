Diretta/ Lecce Sassuolo, video streaming tv: voglia di riscatto al Via del Mare (Serie A, 6 ottobre 2023)

DIRETTA LECCE SASSUOLO, INTERESSANTE CONFRONTO

La diretta Lecce Sassuolo, in programma venerdì 6 ottobre alle ore 20:45, racconta della sfida tra due squadre che hanno cominciato molto bene questo campionato. I pugliesi, nonostante arrivino da due sconfitte consecutive contro Juventus e Napoli, hanno fin qui collezionato 11 punti frutto di tre vittorie e due pareggi. Un inizio strepitoso che fa del Lecce una delle sette squadre ad aver superato quota 10.

Il Sassuolo vanta due punti in meno ed è reduce dal ko interno col Monza, ma ha chiuso il mese di settembre in maniera clamorosamente positiva battendo squadre del calibro di Juventus e Inter dando uno scossone alla classifica dopo aver messo a referto 3 punti nelle prime quattro partite disputate con una vittoria e ben tre sconfitte. Ora i successi con le big hanno sistemato la situazione e i neroverdi puntano a rimanere più in alto possibile.

DIRETTA TV LECCE SASSUOLO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Sassuolo sarà visibile sia su DAZN attraverso il canale 214 del satellite tramite l’abbonamento a Zona DAZN sia su Sky su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

La diretta streaming Lecce Sassuolo verrà proposta su Sky Go, applicazione dell’omonima emittente televisiva, così come sull’app di DAZN attraverso qualsiasi dispositivo mobile come computer, telefono, tabel e console di gioco.

DIRETTA LECCE SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lecce Sassuolo vedono i pugliesi schierarsi col 4-3-3. In porta Falcone, Gendrey e Gallo agiranno da terzini mentre Pongracic-Baschirotto comporranno il duo centrale. A centrocampo alcuni cambiamenti con l’infortunio di Blin e il ritorno dalla squalifica di Kaba che aiuterà Ramadani e Rafia. In attacco sembrerebbe essere certo il tridente Strefezza-Krstovic-Alqmvist.

Risponde con il 4-2-3-1 invece il Sassuolo. Consigli tra i pali, Toljan con Ferrari, Erlic e Vina in difesa considerando le condizioni di Tressoldi che non sembrano buone dopo l’infortunio contro il Monza. Chi sicuramente salterà la sfida sarà Matheus Henrique per problemi al bicipite femorale sinistro e dunque a centrocampo agiranno Boloca e Lipani. Tridente con Berardi, Bajrami e Laurienté più Pinamonti punta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Vina; Boloca, Lipani; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

DIRETTA LECCE SASSUOLO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecce Sassuolo vedono favorita la squadra di casa, seppur di poco. Infatti secondo bet365, l’1 vale 2.55 mentre il 2 a 2.70. Tra i tre esiti il meno probabile sulla carta è il pareggio che viene offerto a 3.40.

L’Over 2.5 è quotato 1.80, di meno rispetto all’esito opposto dato a 2.00. Molto più probabile sembra essere il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno che viene offerto a 1.61 contro 2.20.











