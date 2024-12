DIRETTA LECCE TORINO PRIMAVERA, VOGLIA DI RISCATTO

Sarà la partita che aprirà questo 16esimo turno di campionato. La diretta Lecce Torino Primavera verrà disputata questo mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 10:30. Le due formazioni sono reduci da una sconfitta. Infatti i giallorossi hanno interrotto la propria striscia positiva di tre risultati utili consecutivi a causa del 2-1 incassato dal Genoa. In precedenza erano arrivate le vittorie contro Milan e Atalanta, intervallate dal 2-2 con la Lazio.

Per il Toro invece due sconfitte di fila ovvero quelle con l’Inter per 4-3 e Cremonese per 1-0. Un momento decisamente no se si pensa che nelle precedenti nove partite, il Torino aveva perso solamente una gara ovvero il 3-2 di Sassuolo.

LECCE TORINO PRIMAVERA, COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO

I tifosi granata non devono disperare, ma devono ringraziare Sportitalia per la possibilità di poter vedere a chilometri di distanza la diretta Lecce Torino Primavera, dal porprio salotto di casa oppure in diretta streaming video sul cellulare o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Torino Primavera vedono i pugliesi schierarsi secondo il modulo 3-5-2 con Rafaila in porta, difeso da Russo, Pehlivanov più Esposito. Agiranno da esterni Ubani e Peazic con Kovac, Gorter e Minerva. In avanti Bertolucci e Kodor. I granata replicheranno un modulo a specchio. Tra i pali Siviero, protetto qualche metro più avanti da Olsson, Mendes e Mullen. A centrocampo Dimitri, Dalla Vecchia, Acar, Momba e Kryzyanowski. Coppia offensiva Gabellini-Franzoni.

LECCE TORINO PRIMAVERA, SU QUALI QUOTE PUNTARE?

Nonostante sia il Campionato Primavera, i veri intenditori non vorranno farsi mancare una scommessina sulla diretta Lecce Torino Primavera, ma per farlo con la testa è bene andare a vedersi i pronostici per decidere su quali quote puntare. A partire come squadra favorita è quella di casa a 2.10 mentre il 2 fisso è a 3. Il pareggio vale 3.60.

Il Gol è dato a 1.48, molto basso se lo confrontiamo al No Gol a 2.35. Concludiamo con Over e Under 2.5 a 1.55 e 2.20.