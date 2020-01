Diretta Torino Atalanta/ Streaming video tv: chi riesce a ripartire? (Serie A)

Torino Atalanta, diretta dall’arbitro Guida, si gioca stasera sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino e sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. In Torino Atalanta ecco i granata che continuano nel loro campionato ricco di alti e bassi, con la sconfitta subita in rimonta contro il Sassuolo che ha vanificato la scia positiva delle vittorie ottenute contro Roma, Genoa in Coppa Italia e Bologna. Per l’Europa servirà un altro passo, così come per confermarsi in Champions League l’Atalanta dovrà evitare amnesie come quella costata la sconfitta contro la Spal, che ha vinto in rimonta al Gewiss Stadium e fatto rimbalzare a -3 dal quarto posto i bergamaschi. All’andata, disputata sul neutro del Tardini di Parma vista l’indisponibilità dello stadio bergamasco, è stato il Torino a vincere 2-3 con i gol di Bonifazi, Berenguer e Izzo a vanificare la doppietta di Zapata. Sarà calcio spettacolo anche stavolta?

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Atalanta sarà trasmessa sul canale numero 209 del satellite, DAZN 1, per gli abbonati Sky che abbiano attivato l’apposita offerta. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Torino Atalanta, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino per la ventunesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Torino allenato da Walter Mazzarri sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. Risponderà l’Atalanta guidata in panchina da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Gollini; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Torino Atalanta, l’agenzia di scommesse Snai propone a 4.50 la vittoria in casa, a 4.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 1.70. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.60 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA