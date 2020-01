Diretta Verona Lecce/ Streaming video tv: Juric parte favorito (Serie A)

Verona Lecce, diretta dall’arbitro Abisso, è una delle partite in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 26 gennaio 2020, per la ventunesima giornata di Serie A. Siamo dunque allo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta, dove Verona Lecce sarà una sfida fra neopromosse con orizzonti però molto diversi fra loro. I padroni di casa allenati da Ivan Juric, reduci da un pareggio contro il Bologna, sono infatti a quota 26 punti che garantiscono all’Hellas Verona lo status di sorpresa del campionato: la salvezza sembra già vicinissima e l’obiettivo naturalmente è quello di confermarsi ad eccellenti livelli anche oggi. Per il Lecce di Fabio Liverani invece l’obiettivo è molto semplicemente la salvezza: il pareggio contro l’Inter di domenica scorsa certamente ha dato morale, ma a quota 16 punti non si può pensare ad altro se non alla dura lotta per mantenere un posto nella massima categoria anche per il prossimo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Lecce sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 253 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita al Bentegodi anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LECCE

Possiamo adesso analizzare anche le probabili formazioni per Verona Lecce. Ivan Juric dovrebbe schierare l’Hellas con il seguente 3-4-2-1: Silvestri sarà protetto dalla retroguardia a tre formata da Rrahmani, Gunter e Kumbulla; gli esterni saranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra, mentre nel cuore della mediana agiranno Amrabat e Miguel Veloso. Eccoci poi all’attacco, con Pessina e uno fra Borini e Verre in appoggio a Di Carmine, il quale agirà da prima punta. Per il Lecce di Fabio Liverani ecco invece il modulo 4-3-1-2: Gabriel in porta, davanti a lui la retroguardia a quattro con Rispoli, Lucioni, Rossettini e Donati da destra a sinistra. In mediana ballottaggio Majer-Dell’Orco per affiancare Petriccione e Deiola nella linea a tre, ecco poi Mancosu trequartista in appoggio ai due attaccanti, che saranno Babacar e uno fra Lapadula e Falco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Verona Lecce, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Favoriti in modo chiaro i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,65. Si sale poi a quota 4,00 in caso di segno X e fino a 5,25 volte la posta in palio in caso di vittoria del Lecce per chi avrà creduto nel segno 2.



