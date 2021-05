DIRETTA LECCE VENEZIA/ Video streaming DAZN: veneti mai vincenti al Via del Mare

DIRETTA LECCE VENEZIA: I TESTA A TESTA

Dei testa a testa di Lecce Venezia abbiamo parlato solo tre giorni fa, ma questa volta si gioca al Via del Mare e allora il contesto cambia: è uno scenario del tutto differente per i salentini, che nel loro stadio non hanno mai perso contro i lagunari. In 10 partite hanno vinto 6 volte, e hanno ottenuto una serie di quattro successi consecutivi prima del 2-2 dello scorso dicembre: vale la pena ricordare che quel giorno era stato Massimo Coda a pareggiare al 77’, dopo che la doppietta di Francesco Forte nel finale del primo tempo aveva ribaltato l’iniziale vantaggio di Marco Mancosu. L’ultimo successo del Lecce risale al settembre 2018, sempre in Serie B: anche qui una doppietta, con Simone Palombi che aveva completato il ribaltone al 92’ (dopo la prima rete segnata al 73’) rendendo inutile lo squillo con cui Francesco Di Mariano aveva aperto le danze al Via del Mare. Il Venezia nello stadio del Lecce ha raccolto quattro pareggi, e questo è un risultato che sarebbe utile per timbrare la qualificazione alla finale playoff di Serie B; il computo dei gol, chiudendo il discorso legato ai precedenti, è di 17 per i salentini e 10 per i veneti, in otto occasioni su 10 il Venezia ha segnato e dunque anche questo è un dato che Paolo Zanetti guarderà con attenzione… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B/ Diretta gol: le date degli spareggi, live score play off

DIRETTA LECCE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Lecce Venezia non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con il campionato di Serie B, e dunque anche le partite dei playoff, resta quello consueto sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati al servizio potranno dunque inserire i dati del loro abbonamento su PC, tablet e smartphone e seguire la semifinale di ritorno in diretta streaming video, ma potranno eventualmente sfruttare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Monza Cittadella/ Quote: Brocchi stravolge l'attacco brianzolo?

LECCE VENEZIA: TUTTO IN EQUILIBRIO!

Lecce Venezia è in diretta dal Via del Mare, alle ore 18:30 di giovedì 20 maggio: si gioca la semifinale di ritorno dei playoff Serie B 2020-2021. Tutto ancora aperto dopo il match del Penzo: il Venezia si è imposto per 1-0 grazie al gol di Francesco Forte, il che significa che il Lecce sarà in finale replicando questo risultato. Di più: non essendo in vigore la regola che assegna valore doppio alle reti in trasferta, i salentini hanno a disposizione qualunque risultato li veda vincitori, senza doversi preoccupare di blindare la porta.

Un vantaggio non indifferente, ma anche quello lagunare non è certo da poco: la squadra di Paolo Zanetti, che ha già eliminato il Chievo, guadagnerà infatti la sfida per la promozione anche con un pareggio e, pur con il rischio di impostare una gara sul non prendere gol, il margine è utile perché se il risultato non cambierà gli ospiti potranno festeggiare. Aspettiamo che la diretta di Lecce Venezia prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Probabili formazioni Lecce Venezia/ Quote, Niki Maenpaa è il protagonista a sorpresa

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VENEZIA

In Lecce Venezia la presenza di Pettinari e Pablo Rodriguez resta in forte dubbio: Eugenio Corini dovrebbe affidarsi nuovamente a Stepinski come partner offensivo di Massimo Coda, poi solito ballottaggio Liam Henderson-Marco Mancosu sulla trequarti con lo scozzese che insidia anche Majer per un posto a centrocampo, dove Hjulmand rischia sulla pressione di Tachtsidis e Bjorkengren dovrebbe essere confermato. In difesa Pisacane e Calderoni ci provano per le fasce (la concorrenza è con Maggio e Gallo), Meccariello se la gioca con Dermaku per la zona centrale a protezione di Gabriel, con la conferma di Lucioni. Stefano Vecchi potrebbe mandare in campo la stessa squadra di lunedì: i due ballottaggi aperti sono quelli a centrocampo, con Crnigoj o Fiordilino, e in attacco dove Johnsen potrebbe essere sostituito da Bocalon. Per il resto avremo Maenpaa tra i pali, Pasquale Mazzocchi e Molinaro terzini con Modolo e Ceccaroni a formare la coppia centrale di difesa; Taugourdeau avrà le redini del gioco facendo il perno in mediana, Maleh sarà l’altra mezzala e naturalmente il riferimento avanzato sarà ancora il bomber Francesco Forte, autore del gol che tiene vivo il sogno del Venezia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecce Venezia, e dunque vediamo quali siano le quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che ammonta a 2,15 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe guadagnare 3,20 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 3,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA