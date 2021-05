Diretta Venezia Lecce/ Streaming video DAZN: Corini parte favorito? (playoff Serie B)

DIRETTA VENEZIA LECCE: SEMIFINALE EQUILIBRATA!

Venezia Lecce, che sarà diretta dal signor Valerio Marini, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 17 maggio: allo stadio Penzo va in scena l’andata della semifinale playoff di Serie B 2020-2021. I salentini sono all’esordio in questa post season: delusi per il vertiginoso calo che ha impedito la promozione diretta, sfidano la quinta forza della classifica perché nell’ultimo turno si sono fatti rimontare dall’Empoli già promosso, rischiano grosso ma potranno anche pareggiare due volte o impattare la differenza reti nei due match, così da far fruttare la migliore posizioni in graduatoria.

Risultati Serie B/ Diretta gol live score playoff: le due squadre mai promosse in A

Il Venezia invece in questi playoff ha già eliminato il Chievo (passando dai tempi supplementari) e ora ci crede: anche i lagunari hanno avuto qualche problema nel girone di ritorno, ma sono comunque una rivelazione con una classifica più alta di quanto ci si aspettasse; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Venezia Lecce, intanto possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni di una partita che si preannucia davvero intrigante, il cui ritorno sarà giovedì.

DIRETTA CITTADELLA MONZA/ Video streaming DAZN: precedenti a favore dei brianzoli

DIRETTA VENEZIA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Lecce sarà trasmessa su DAZN1, salvo variazioni di palinsesto: il canale è disponibile agli abbonati Sky da almeno tre anni, che dunque potranno accedere al loro decoder selezionando il numero 209. In alternativa, ovviamente, i clienti DAZN dovranno inserire i dati del loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA LECCE

Sarà un 4-3-1-2 quello di Paolo Zanetti per Venezia Lecce: la formazione titolare potrebbe cambiare poco rispetto al primo turno dei playoff, dunque davanti al portiere Maenpaa potremmo vedere Svoboda e Ceccaroni fare i centrali difensivi con Pasquale Mazzocchi e Molinaro (o Felicioli) sugli esterni bassi. A centrocampo ci provano Dezi e Fiordilino, ma Taugourdeau è in vantaggio per la regia e così Crnigoj e Maleh per le maglie da mezzali; Aramu sarà il trequartista a supporto di Francesco Forte e Di Mariano, quest’ultimo favorito su Johnsen che però è una candidatura forte e concreta.

Probabili formazioni Venezia Lecce/ Quote, Corini perde Pettinari e Pablo Rodriguez

Modulo speculare per Eugenio Corini: Marco Mancosu o Liam Henderson sulla trequarti a supportare Stepinski e Massimo Coda, da valutare l’impiego di Pablo Rodriguez così come a centrocampo Majer cerca posto e potrebbe averlo per Paganini, con Bjorkengren in cabina di regia e Hjulmand a fare il secondo interno. In porta ci sarà Gabriel senza sorprese, davanti a lui i favoriti sono Meccariello e Lucioni mentre sugli esterni Maggio-Pisacane è il ballottaggio per la fascia destra, sull’altro versante Calderoni dovrebbe essere in netto vantaggio su Gallo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Venezia Lecce, dandoci le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra lagunare vi farebbe guadagnare 2,70 volte quanto messo sul piatto, mentre per il pareggio – ipotesi regolata dal segno X – siamo a un valore corrispondente a 3,10 l’importo investito. Il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei salentini, porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA