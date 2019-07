Diretta Lecce Virtus Bolzano/ Risultato live: salentini per la conferma (amichevole)

Lecce Virtus Bolzano è un’altra amichevole che la squadra salentina, giovedì 25 luglio alle ore 17:00, gioca nel corso della sua estate: siamo sempre a Santa Cristina di Val Gardena, dove la neopromossa in Serie A prosegue la sua preparazione contro una squadra che il prossimo anno giocherà nel girone C della Serie D, dopo aver ottenuto il quinto posto e aver perso il primo turno dei playoff nel 2018-2019. Anche questa volta si tratterà più che altro di una sgambata, anche se l’agonismo non mancherà come abbiamo potuto vedere nell’amichevole giocata martedì, quando l’arbitro è stato costretto a fischiare la fine in anticipo di qualche minuto a causa degli animi che si stavano surriscaldando. Sia come sia, il Lecce ha segnato sei reti in quella gara e adesso proverà a prendersi un’altra vittoria che possa aumentare il morale; aspettando dunque la diretta di Lecce Virtus Bolzano possiamo andare a vedere in che modo Fabio Liverani intenda schierare i suoi giallorossi sul terreno di gioco, valutando la formazione della squadra.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Virtus Bolzano, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: la partita non viene trasmessa e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistervi. Tuttavia, per tutte le informazioni utili del caso, potrete avvalervi degli account ufficiali che la società salentina mette a disposizione sulle sue pagine social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VIRTUS BOLZANO

In Lecce Virtus Bolzano è possibile che Liverani confermi gli undici che hanno iniziato la partita di martedì, volendo dare fiducia e coesione alla squadra che dovrà giocare il campionato: ancora da valutare le condizioni di Marco Mancosu che potrebbe eventualmente avere un cameo nel secondo tempo, dunque in difesa dovremmo vedere Rossettini e Lucioni fare coppia centrale davanti al portiere Gabriel, con l’ottimo Meccariello schierato a destra e Calderoni che occupa la corsia mancina. A centrocampo la regia sarà affidata a Tachtsidis; ai suoi lati potrebbero giocare ancora Petriccione e Tabanelli con Majer che spera di avere una maglia dal primo minuto o comunque giocare almeno un tempo intero. Haye dovrebbe sistemarsi alle spalle delle due punte che saranno, salvo imprevisti, Lapadula e La Mantia che stanno già affinando un’intesa degna di nota.



