DIRETTA ARZIGNANO UNION CLODIENSE, GARA DELICATA

Nessuna vittoria nel mese di settembre per le due squadre: la diretta Arzignano Union Clodiense mette una contro l’altra formazioni ancora orfane di successi nel mese corrente e questo sabato 21 settembre alle ore 18:30 cercheranno di fare il possibile per colmare questa lacuna. I gialloazzurri sono la peggior squadra nel campionato per punti a pari merito con la Pergolettese nonché la peggior difesa in solitaria con 11 gol subiti (la seconda è a 7). L’unica gara che ha portato un punto è stato il pareggio con l’Albinoleffe.

L’Union Clodiense invece sta andando leggermente meglio, soprattutto dopo la vittoria contro la Triestina alla seconda giornata. Considerando i due pareggi con Pergolettese e Lumezzane rispettivamente per 2-2 e 1-1, la striscia di imbattibilità è ancora aperta.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV ARZIGNANO UNION CLODIENSE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arzignano Union Clodiense dovrete essere abbonati o a Sky oppure a NOW.

Le due emittenti hanno la co-esclusiva dei diritti dell’intera Serie C che potrà essere anche vista in diretta streaming sulle rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO UNION CLODIENSE

Andiamo adesso a vedere quali sono le probabili formazioni della diretta Arzignano Union Clodiense. I padroni di casa opteranno per il 3-5-2 con Boseggia in porta, pacchetto arretrato composto da Boccia, Boffelli e Cerretelli. Agiranno da esterni De Zen e Rossi con Lakti, Bordo e Barba mentre in attacco Mattioli e Nepi.

Replica l’Union Clodiense con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Gasparini, Barsi e Sinn terzini con Munaretto e Salvi a centro. In mediana Serena, Gaspari e Manfredini con il tridente offensivo formato da Biondi a sinistra, Morello a destra e Sinani punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARZIGNANO UNION CLODIENSE

Ora le quote per le scommesse sulla diretta Arzignano Union Clodiense ci daranno una mano a capire cosa ne pensano i bookmakers. Favoriti i padroni di casa a 2.25 con gli ospiti messi in tabella a 3.15. Il segno X del pari è dato a tre volte la posta in palio.

Non ci si aspettano tantissimi gol in questa sfida e infatti l’Over 2.5 è addirittura a 2.45 contro l’1.45 dell’Under. Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.60.