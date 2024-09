DIRETTA LECCO TRIESTINA, CERCASI TRE PUNTI

Una vittoria che manco da tempo da ambo le parti: la diretta Lecco Triestina, in programma questo sabato 21 settembre 2024 alle ore 18:30, vede affrontarsi due formazioni che ormai da ben tre turni consecutivi non vincono.

Il Lecco aveva debuttato positivamente contro l’Union Clodiense, salvo poi non trovare più i tre punti con ben tre pareggi consecutivi in altrettante partite ovvero Trento, Lumezzane e Novara, le prime due per 1-1 e l’ultima a reti bianche.

La Triestina invece è in caduta libera, una vera e propria crisi di risultati in questa prima parte di campionato. Il 3-0 contro l’Arzignano sembrava dare fiducia, ma successivamente sono arrivate ben tre sconfitte contro Union Clodiense, Caldiero Terme e Atalanta U23, quest’ultima addirittura per 5-1.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV LECCO TRIESTINA, STREAMING VIDEO

Se siete interessi a vedere la diretta Lecco Triestina, sappiate che avete due possibilità ovvero abbonarvi o a SKY oppure a NOW.

La co-esclusività permette quindi anche per la diretta streaming di avere due opportunità per gustarvi il match vale a dire le rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCO TRIESTINA

Ora vediamo le probabili formazioni della diretta Lecco Triestina. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2: Furlan in porta, difesa a quattro con Lepore, Marrone, Battistini e Beghetto. A centrocampo Frigerio, Di Gesù e Ilari con Tordini dietro a Galeandro e Sipos.

La Triestina replica con il 4-2-3-1. Tra i pali Roos, retroguardia composto da Pavelv, Struna, Rizzo e Vallocchia. Correia e Embalo giocheranno in mediana con El Azrak, Voca e D’Urso dietro all’unica punta Vertainen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCO TRIESTINA

Infine andiamo ad analizzare le quote per le scommesse sulla diretta Lecco Triestina. Favoriti i padroni di casa a 1.92 contro i 3.75 degli ospiti, che dunque partiranno con meno chance sulla carta. Il segno X del pareggio è dato a 3.20.

Concludiamo con il capitolo reti: Gol a 2.05, più alto del No Gol a 1.75. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2.35 e 1.50.