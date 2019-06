Diretta Lecco Avellino/ Streaming video e tv: la finale, poule scudetto Serie D

Lecco Avellino, diretta dall’arbitro Marco Emmanuele della sezione Aia di Pisa, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 giugno, presso lo stadio Renato Curi di Perugia, prestigiosa sede della finale della poule scudetto della Serie D 2018-2019, una gara secca che stabilirà chi potrà fregiarsi dello “scudetto” della Serie D. La formula del campionato prevedeva che le nove vincitrici dei gironi, che grazie a ciò hanno già conquistato la promozione in Serie C, si affrontino per la conquista del simbolico scudetto: primo turno diviso in tre triangolari, con le tre prime e la migliore delle seconde a incrociarsi in semifinale. Lecco Avellino è dunque la finale perché venerdì i lombardi hanno avuto la meglio sul Cesena, mentre gli irpini si sono imposti ai danni della Pergolettese. La finale metterà di fronte due squadre di eccellente tradizione e che in questa stagione della Serie D 2018-2019 hanno vinto rispettivamente il girone A il Lecco, autore di una vera e propria marcia trionfale, e il girone G per quanto riguarda l’Avellino, che solo allo spareggio ha avuto la meglio sul Lanusei.

Non sarà disponibile una diretta tv di Lecco Avellino: la partita valida come finale della poule scudetto di Serie D non godrà dunque nemmeno di una diretta streaming video, ma le informazioni utili del caso potranno arrivare attraverso le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Consigliamo in particolare di rivolgervi a Facebook e Twitter.

Parlando delle probabili formazioni di Lecco Avellino, ci basiamo sulle scelte dei due allenatori nelle semifinali, pur con la doverosa avvertenza che a soli due giorni di distanza naturalmente ci potrebbe essere qualche novità dettata dalla stanchezza. Per quanto riguarda il Lecco, i lombardi allenati da Marco Gaburro potrebbero schierarsi in campo con un 4-3-3 che dovrebbe prevedere Corna, Merli Sala, Malgrati e Samake nella difesa a quattro davanti al portiere Safarikas. A centrocampo disegniamo invece un terzetto con Dragoni, Pedrocchi e Moleri, infine ecco il tridente d’attacco con gli esterni D’Anna e Lisai in appoggio alla prima punta Capogna. Passando all’Avellino, Giovanni Bucaro potrebbe proporre un modulo 4-2-4 con Lagomarsini fra i pali; Betti, Capitanio, Dionisi e Parisi nella difesa a quattro davanti a lui; in mediana la coppia formata da Buono e Di Paolantonio mentre in attacco da destra a sinistra Tribuzzi, Alfageme, De Vena e Da Dalt, con i due esterni chiamati ad arretrare a centrocampo naturalmente in fase difensiva.



