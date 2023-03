DIRETTA/ Lecco FeralpiSalò video streaming tv: questo big match ha 7 precedenti

DIRETTA LECCO FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Diretta di Lecco Feralpisalò che presenta lo scontro in campo, con la capolista alla ricerca dell’ennesima vittoria per consolidare il proprio dominio. Due squadre si sono affrontate ben 7 volte all’interno di un rettangolo di gioco: lo score recita quattro vittorie per la formazione allenata da Stefano Vecchi; un pareggio e due successi del Lecco. la prima partita andata in gioco è stata quella del 2010, era la 13° giornata del campionato di Serie C2 girone A. Il Lecco espugnò il campo della Feralpisalò con un preciso 0-1. Andò meglio alla formazione blu e verde che riuscì a vincere nella gara di ritorno con il risultato di 1-3 con un doppio vantaggio siglato sia al primo che al secondo tempo.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Silvio: "C'è stato un bacio, ma avrei voluto..."

Dopo ben 8 anni dall’ultima volta le due ritornano ad affrontarsi e lo fanno in Coppa Italia Serie C. A passare il turno fu la Feralpisalò con la rete di Mordini nei primi 10 minuti di gioco. Nel 2020 si riaffrontano in amichevole ed è ancora la Feralpisalò ad avere la meglio ribaltando nei minuti finali il risultato con le reti di De Cenco e Libera. Per rivedere una sfida valevole per il campionato, e quindi per i tre punti, occorre aspettare il settembre del 2021 con la vittoria del Lecco per 1-0. Nei due successivi incontri la Feralpisalò, entrambi dentro casa, ottiene quattro punti frutto di una vittoria e di un pareggio. (Marco Genduso)

DANTE FERRETTI, CHI È/ "I miei premi Oscar? Li tengo sulle mensole dell'Ikea"

LECCO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco FeralpiSalò non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco FeralpiSalò sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Uomini e donne, Desdemona Balzano ha tradito la Redazione?/ La verità dopo l'addio

LECCO FERALPISALÒ: BIG MATCH

Lecco FeralpiSalò, in diretta alle ore 18.00 di mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, è una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Sarà senza dubbio il big match di questo turno infrasettimanale visto che le due formazioni lottano per la promozione diretta e sono divise da appena cinque lunghezze.

La capolista FeralpiSalò sa bene come si vincono le grandi sfide visto che pochi giorni fa ha liquidato il Vicenza. Ma attenzione al Lecco quarto della classe: il pareggio senza reti col Pordenone è già un ricordo, i blu-celesti vogliono tornare a vincere per coltivare ancora il sogno promozione diretta.

LECCO FERALPISALÒ: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lecco FeralpiSalò. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Foschi può tirare un sospiro di sollievo visto che l’infermeria si è svuotata. A parte Martorelli tutti stanno bene ed in questi giorni si sono allenati regolarmente, Buso compreso. Venendo alla formazione che si potrebbe vedere questo pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi” dovrebbe essere confermato il solito 3-5-2 con Melgrati in porta; difesa con Battistini posto tra Celjak ed Enrici. A centrocampo, Giudici e Lepore sulle fasce con Galli in regia, posto tra Zuccon e Girelli. In attacco la coppia Pinzauti-Buso. La capolista, invece, dovrà fare a meno di Tonetto, Butic e Di Molfetta. I Leoni del Garda partiranno col solito 4-3-3 con l’ex Cagliari Marco Sau che si candida per una maglia dal primo minuto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Lecco FeralpiSalò. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.60, il pareggio è dato a 3.00 mentre la vittoria della capolista paga 2.10 volte la posta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA