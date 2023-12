DIRETTA/ Lecco Ternana video streaming tv: due incroci risalenti a 15 anni fa (Serie B, 17 dicembre 2023)

DIRETTA LECCO TERNANA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lecco Ternana ci parla anche di due squadre che tra il 2007 e il 2008 si sono date battaglia in due scontri nel campionato di serie C1 girone A. Queste due sfide sono soltanto le ultime in ordine temporale tra le due formazioni che in totale si sono ritrovate in quattro circostanze in campo. L’ago della bilancia pende dalle parti della Ternana con due vittorie e due pareggi.

Questa sfida manca ormai dal 2008 e torna dopo ben 15 anni dall’ultima volta. Le ultime due sfide sono terminate rispettivamente con il risultato di 2-1 e 1-1. Vittoria rossoverde con il risultato di 2-1 datata 1 novembre 2007. Gara di ritorno terminata con il risultato di pareggio 1-1. Al termine di quella stagione la Ternana arrivò tredicesima in campionato salvandosi nelle ultime giornate. Lecco che si sedette al sedicesimo posto con 32 punti risultando la terza difesa più battuta del campionato. (Marco Genduso)

LECCO TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LECCO TERNANA: SFIDA PER LA SALVEZZA!

Lecco Ternana, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B. Dopo un iniziale periodo complicato in campionato, il Lecco è riuscito a ottenere diversi risultati positivi che lo hanno portato a competere per la salvezza con le dirette concorrenti. Attualmente, la squadra del mister Bonazzoli si trova al quindicesimo posto con 16 punti, a soli uno di distanza da SudTirol e Reggiana, occupanti le posizioni al di fuori della zona playout. Nonostante la recente sconfitta contro la Sampdoria per 2-0, Bonazzoli ha mantenuto un atteggiamento positivo, dichiarando che non c’è alcun dramma e concentrando l’attenzione sull’importante scontro diretto contro la Ternana.

L’influenza della gestione di Roberto Breda sta iniziando a farsi sentire, con la Ternana che ha registrato una serie positiva di quattro turni, di cui due vittorie consecutive. Questi risultati positivi hanno notevolmente migliorato la classifica, con la squadra umbra ora al quattordicesimo posto, inseguita proprio dal prossimo avversario Lecco, distante solo due punti. Nell’ultimo turno, la Ternana ha superato la Feralpisalò al Liberati, dimostrando una buona prestazione. La trasferta a Lecco è considerata un passo cruciale per gli obiettivi della squadra. L’obiettivo minimo è uscire indenni dal Rigamonti Ceppi.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Ternana, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Emiliano Bonazzoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco, Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti, Crociata, Novakovich, Buso. Risponderà la Ternana allenata da Roberto Breda con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Iannarilli, Capuano, Sorensen, Lucchesi, Casasola, De Boer, Labojko, Corrado, Falletti, Distefano, Raimondo.

LECCO TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

