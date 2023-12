DIRETTA/ Ternana Feralpisalò video streaming tv: ci sono appena due precedenti (Serie B, 9 dicembre 2023)

DIRETTA TERNANA FERALPISALO’, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Ternana Feralpisalò vedi affrontarsi due formazioni che all’interno del proprio passato si sono ritrovate soltanto in due circostanze. L’esito non sorride alla Ternana che ha ottenuto un pareggio ed una sconfitta. Questi due sfide sono state giocate tra il 2018 e 2019. A portare in vantaggio la formazione lombarda Andrea Caracciolo. Pareggiò i conti il gol del possente difensore ex Lazio Modibo Diakite.

Gara di ritorno che vide vincere i lombardi nuovamente con il gol dell’attaccante ex Palermo e Brescia al quale si unirono Guidetti e Scarsella. Ternana che segno con Marilungo e Lopez. In mezzo anche due espulsioni per il rossoverdi, si trattava del campionato di lega Pro ed oggi si affrontano per la prima volta in Serie B. (Marco Genduso)

TERNANA FERALPISALO’, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ternana Feralpisalò sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Ternana Feralpisalò sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

VERDAZZURRI IN CRISI NERA

La diretta Ternana Feralpisalò, in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00, racconta della 16esima giornata di Serie B. Gli umbri sono riusciti a vincere nell’ultimo turno di campionato battendo 3-1 il Cosenza in trasferta, un successo fondamentale visto che mancava addirittura dal 30 settembre. Erano infatti poco più di due mesi che la Ternana non riusciva a trovare la via dei tre punti con tre pareggi e altrettante sconfitte che hanno complicato e non poco la stagione dei rossoverdi, attualmente terzultimi in classifica.

La Feralpisalò è fin qui l’unica squadra di tutta la Serie B a non aver ancora raggiunto la doppia cifra di punti: sono infatti 7 quelli raccolti in 15 partite, una situazione che inevitabilmente porta la squadra ad essere ultima in classifica. Una crisi che sembra senza fine dato che la Feralpi è in una striscia aperta di otto risultati utili senza vittoria ovvero tre pareggi e cinque sconfitte, tra cui le ultime contro Como e Cittadella.

TERNANA FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Feralpisalò vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-4-3. In porta Iannarilli, difesa a tre composta da Diakite, Sorensen e Lucchese. Esterni Casasola e Celli mentre al centro troviamo de Boer e Labojko. In attacco Raimondo-Falletti-Di Stefano.

Risponde la FeralpiSalò col 3-5-2. Tra i pali Pizzignacco, retroguardia formata da Bergozni, Camporese e Martella. Centrocampo che vede Parigini e Letizia larghi mentre Zennaro, Fiordilino e Balestrero ad occupare la zona nevralgica. In attacco Compagnon e La Mantia.

TERNANA FERALPISALO’, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ternana Feralpisalò danno per favorita la squadra di casa a 1.91. La X del pareggio, secondo bet365, vale 3.40 mentre il 2 fisso vale quattro volte la posta in palio.

L’Over 2.5 lo troviamo quotato a 2.15 mentre la giocata opposta, l’Under, a 2.15. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente 1.95 e 1.80.











