DIRETTA TRIESTINA ATALANTA U23, OROBICI IN RIPRESA

I biancorossi sono chiamati al riscatto. La diretta Triestina Atalanta U23 offre l’opportunità ai padroni di casa di riscattare il momento negativo, anche se dall’altra parte i giorni orobici sono in netta ripresa. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 15 settembre 2024.

Diretta/ Triestina Caldiero Terme (risultato finale 0-1): Marras decide il match! (Serie C, 8 settembre 2024)

La Triestina aveva iniziato col piede giusto con il 3-0 interno contro l’Arzignano, ma subito dopo c’è stato un crollo verticale con due ko per 1-0 contro Union Clodiense prima e Caldiero Terme dopo. Adesso è richiesta la svolta.

Senza risultati memorabili, l’Atalanta U23 ha iniziato il proprio campionato tutto sommato positivamente. Sopratutto se si considera che tutto è iniziato con la sconfitta interna con l’Alcione Milano, alzando poi il giro del motore con i tre punti di Novara e il pareggio col Trento.

DIRETTA/ Atalanta U23 Trento (risultato finale 1-1): Tornaghi rischia il patatrac (Serie C, 7 settembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA TRIESTINA ATALANTA U23, STREAMING VIDEO TV

Se volete vedere la diretta Triestina Atalanta U23, potete scegliere tra l’abbonamento a Sky e NOW che detengono i diritti della Serie C.

DI conseguente anche la diretta streaming è gestita da Sky e NOW quindi dovrete scaricare le rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ATALANTA U23

Adesso vediamo le probabili formazioni della diretta Triestina Atalanta U23. I padroni di casa si schiereranno con il 4-2-3-1. In porta Roos, difesa a quattro con Germano, Struna, Rizzo e Vallocchia a chiudere il reparto. A centrocampo Embalo Sambu e Voca con Correia, El Azrak e D’Urso dietro a Vertainen.

DIRETTA/ Novara Atalanta U23 (risultato finale 0-3): Vlahovic show! (Serie C, 1 settembre 2024)

L’Atalanta U23 risponde con il 3-4-2-1 che vede Dajcar in porta, retroguardia composta da Bergonzi, Tornaghi e Navarro. Agiranno da esterni Ghislandi e Bernasconi con Gyabuaa e Panada in mediana. Davanti Manzoni e Cassa a supporto di Alessio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRIESTINA ATALANTA U23

Infine diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Triestina Atalanta U23. L’1 fisso è dato a 2.20 a dimostrazione di come i biancorossi siano i favoriti. Il segno X del pareggio è offerto a 3.05 mentre il 2 è leggermente più alto a 3.15.

Per quanto riguarda invece l’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, lo troviamo in lista a 1.95 rispetto all’Unger a 1.66. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.73 e 1.90.