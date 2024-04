DIRETTA/ Lecco Venezia video streaming tv: la partita è tornata dopo ben 14 anni (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA LECCO VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Lecco Venezia pone di fronte due formazioni che sono ritornate ad affrontarsi nel 2023 dopo ben 14 anni dall’ultima volta. La gara di andata di questo campionato è terminata con il pirotecnico risultato di 2-2 grazie alle reti firmate in casa Venezia da Johnsen e Tessmann; per il Lecco Lepore e Ionita. La gara precedente a quest’ultima giocata risulta essere quella del 25 gennaio 2009, terminata con il risultato finale di 1-0 per il Lecco.

Si trattava di una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di serie C1 girone A. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 20 gennaio 2008 con l’importante poker del Venezia in casa allo stadio Pierluigi Penzo contro il Lecco con il risultato di 4-0. Ago della bilancia che pende dalle parti del Venezia con tre successi, altrettanti pareggi ed una sola sconfitta. (Marco Genduso)

LECCO VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Ci sarà comunque un grande pubblico davanti allo schermo per vedere la diretta Lecco Venezia in televisione su Sky Sport ed in diretta streaming su DAZN. I tanti tifosi veneti avranno anche la possibilità di poter guardare anche la diretta di Lecco Venezia in streaming video grazie all’app di Sky Go su tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Sentimenti contrastanti in questa diretta Lecco Venezia, che si gioca sabato 20 aprile 2024 alle ore 16.15 nella 34° giornata di Serie B. La vittoria del Lecco contro la Reggiana giunge in un momento oggettivamente troppo avanzato per sperare ancora nella salvezza. I blucelesti sono già virtualmente retrocessi e sembra improbabile che possano recuperare i nove punti di distacco che la separano dalla zona play out, rendendo la condanna alla Serie C quasi certa.

D’altra parte, il Venezia ha ripreso la marcia dopo una sconfitta e un pareggio, ottenendo una vittoria fondamentale contro il Brescia nell’ultimo match casalingo. Questo risultato è di vitale importanza per le speranze di promozione diretta in Serie A. Ogni punto guadagnato sarà cruciale per sfidare il Como e cercare di evitare i play off, ritornando nella massima serie attraverso il conseguimento del secondo posto in classifica anche se ora bisognerà aspettare dei passi falsi dei lariani in questo rush finale.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO VENEZIA

Manca poco all’inizio della partita, per questo inganniamo il tempo andando a vedere le probabili formazioni della diretta Lecco Venezia. Il Lecco di mister Alfredo Aglietti ormai è spacciato e guarda con un occhio particolare al prossimo campionato. Per questo motivo i lombardi consolideranno il loro 3-5-2. Ecco l’11 che verrà schierato: Melgrati, Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale, Galli, Degli Innocenti, Ionita, Crociata, Novakovich, Buso. Sul fronte veneto gli ospiti del Venezia della rivelazione Paolo Vanoli giocheranno con lo stesso spartito dei lecchesi, il 3-5-2 e schiererà i titolari: Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Steinn Bjarksson, Candela, Tessmann, Busio, Ellertsson, Gytkjaer, Pohjanpalo.

LECCO VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tutto un pò scontato per le scommesse sulla diretta Lecco Venezia, ma prima è meglio se consultate le quote Snai. La vittoria molto improbabile del Lecco è quotata a 4.50, il segno X è pagato a 3.80, infine il successo scontato del Venezia viene fissato a 1.75.











