DIRETTA/ Legnago Padova (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA LEGNAGO PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Legnago Padova toccheranno la doppia cifra in occasione di questa sfida di campionato. Sono infatti nove fin qui le sfide tra i biancoblu e i biancorossi con questi ultimi capaci di vincere sette volte e pareggiare le altre due, lasciando per ora a secco di successi il Legnago contro il Padova. Le squadre si erano sfidate per la prima volta nella stagione 2014/2015 in Serie D con una doppia vittoria del Padova per 2-1, sia in casa che in trasferta.

La vittoria più pesante inflitta dai padovani è stata quella dell’11 settembre 2021, un netto 4-0 firmato Kiewan, Della Latta e doppietta da subentrato di Nicastro negli ultimi venti minuti. Gli unici due segni X messi a referto tra le due squadre sono del 2020 e 2022, entrambi per 1-1. In totale, il confronto dei gol parla chiaro: 19 le reti del Padova, appena 6 quelle del Legnago, meno di un terzo rispetto agli avversari. Chissà che questa possa essere la prima volta dei tre punti per i biancoblu oppure il decimo risultato utile consecutivo del Padova. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LEGNAGO PADOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Legnago Padova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Legnago Padova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LEGNAGO PADOVA, BIANCOROSSI REDUCI DA UN PESANTE KO

La diretta Legnago Padova, in programma domenica 14 gennaio alle ore 18:30, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone A. I biancoblu non vincono dall’1-0 in casa della Pro Sesto con gol di Rocco al 33′ del primo tempo. Nelle successive partite sono infatti arrivati tre punti, ma tutti frutto di pareggi: 1-1 col Novara, 0-0 contro l’Alessandria e 1-1 con l’Arzignano. Nel mentre, anche una sconfitta per 2-1 con il Mantova.

Il Padova invece si è fermato solo nell’ultima giornata di campionato, perdendo sonoramente 5-0 in casa contro il Mantova. Era lo scontro tra le prime due della classe che si è trasformato in una batosta che ha interrotto una striscia di imbattibilità che durava da tutta la stagione. Il Padova non aveva appunto mai perso prima dello scontro diretto.

LEGNAGO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Legnago Padova vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Fortin, retroguardia composta da Sbampato, Pelagatti e Noce. Gli esterni saranno Muteba e Zanetti con Diaby e Baradji al centro. In attacco Giani e Rocco con Franzolini trequartista.

Il Padova risponde col 3-5-2. Donnarumma tra i pali, terzetto arretrato con Belli, Delli Carri e Perrotta. Agiranno larghi a centrocampo Capelli e Villa mentre Fusi, Radrezza e Varas in mediana. Liguori-Bortolussi coppia d’attacco per i secondi in classifica.

LEGNAGO PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Legnago Padova danno per favorita la squadra ospite a 1.65. Secondo sisal, l’1 fisso è dato a cinque volte la posta in palio mentre la X del pareggio a 3.50.

L’Over 2.5 è dato a 2.15, più alto rispetto all’Under che sembra più plausibile a 1.55. Il Gol è quotato 2.10 contro l’1.68 del No Gol.

