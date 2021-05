DIRETTA LEGNAGO SALUS FERMANA/ Video streaming tv: partita inedita in Veneto

DIRETTA LEGNAGO SALUS FERMANA: I TESTA A TESTA

La diretta di Legnago Salus Fermana rappresenta di fatto un grande inedito, visto che al Martini le due compagini non si sono mai affrontate. L’unico precedente risale infatti al momento alla gara d’andata di questo stesso campionato di Serie C Girone B. Il match terminò col risultato di 2-1 e fu una gara molto movimentata. Gli ospiti passarono subito in vantaggio quando il cronometro diceva ancora minuto numero 2. La rete di Antonelli sembrava mettere in discesa la strada dei biancoazzurri quando invece arrivò la rete del pareggio al quarto d’ora di Neglia. Gli ospiti siglarono la rete da tre punti al minuto 49 grazie a una bella giocata di Boateng. Vedremo dunque come si aggiornerà il bilancio, freschissimo, tra queste due squadre.

DIRETTA LEGNAGO SALUS FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Legnago Salus Fermana sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

LEGNAGO SALUS FERMANA: PUNTI CHE SCOTTANO!

Legnago Salus Fermana, in diretta dallo stadio Mario Sandrini di Legnago (Verona), sarà una delle partite in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021, per la trentottesima giornata di Serie C nel girone B. Siamo all’ultimo turno della stagione regolare e la diretta di Legnago Salus Fermana sarà importante soprattutto per i padroni di casa, che hanno ancora la possibilità di agguantare la salvezza senza passare dai playout.

La Legnago Salus, pur reduce da una pesante sconfitta a Modena, potrebbe infatti ancora salvarsi se riuscirà a conquistare il quintultimo posto e se lo scarto sulla penultima salisse oltre gli otto punti di distacco, ipotesi che da regolamento farebbe saltare il playout sancendo l’immediata salvezza dei veronesi. Serviranno dunque anche buone notizie dagli altri campi, ma dal canto suo la Legnago Salus deve vincere per mettersi nella condizione di sperare. La Fermana potrebbe essere l’avversario ideale, sulla carta: dopo la sconfitta contro la Virtus Verona è svanita ogni speranza playoff per i marchigiani, che sono comunque già salvi. Cosa succederà quindi in Legnago Salus Fermana?

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS FERMANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Legnago Salus Fermana. Modulo 4-3-2-1 per i padroni di casa, che potrebbero schierarsi con Pizzignacco in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Zanoli, Perna, Bondioli e Girgi; a centrocampo potremmo vedere in azione Bulevardi, Lovisa e Antonelli; infine in attacco ecco Morselli e Giacobbe in supporto alla prima punta Grandolfo. Passando agli ospiti, ricordiamo che la Fermana ha Urbinati squalificato. Modulo 4-2-3-1 con Massolo in porta e davanti a lui i quattro difensori Manzi, Bonetto, Scrosta e Perotto; in mediana potrebbero essere titolari Graziano e D’Anna, infine nel reparto offensivo ecco Boateng, Grbac e Neglia sulla trequarti, in supporto al centravanti Cremona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Legnago Salus Fermana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa nettamente favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 1,65 mentre poi si sale a quota 3,80 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria esterna della Fermana.



