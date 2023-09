DIRETTA/ Renate Atalanta U23 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA RENATE ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Renate Atalanta U23 comincia tra poco: naturalmente, anche questa partita rappresenta un inedito assoluto e non potrebbe essere altrimenti, perché la squadra bergamasca si è iscritta per la prima volta di sempre al campionato di Serie C iniziando questo percorso molto curioso e interessante, soprattutto perché legato a filo doppio alle vicende della prima squadra.

Per il nostro testa a testa possiamo allora parlare degli allenatori: Massimo Pavanel, tecnico del Renate, e Francesco Modesto, scelto come prima guida dell’Atalanta U23, si sono affrontati in due occasioni e la vittoria è sempre andata al secondo, prima con il Vicenza e poi con il Cesena (nella passata stagione) sempre contro la Triestina. Sono invece tre le volte in cui Modesto ha allenato una sua squadra contro il Renate: abbiamo qui una vittoria e una sconfitta ai tempi della Pro Vercelli (stagione 2020-2021) mentre nello scorso campionato l’attuale tecnico dell’Atalanta U23 si era imposto, in casa, con il Vicenza grazie ai gol di Tjas Begic e Mario Ierardi, con in mezzo il temporaneo pareggio di Matteo Angeli. (agg. di Claudio Franceschini)

RENATE ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Atalanta U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Atalanta U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RENATE ATALANTA U23: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH DI SERIE C

Renate Atalanta U23, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Esame per le Pantere che dopo aver esordito nel nuovo torneo con una vittoria alla prima giornata in casa del Fiorenzuola hanno pareggiato due partite consecutive, prima in casa contro la Pro Vercelli e poi chiudendo a reti bianche sul campo della Pergolettese.

Dall’altra parte l’Atalanta U23 è riuscita finalmente a festeggiare la prima vittoria di sempre nel campionato di Serie C, in un’altra sfida ricca di gol e di emozioni che ha visto però stavolta prevalere i giovani bergamaschi col punteggio di 3-2 contro la Giana Erminio. L’Atalanta U23 è riuscita così a salire a quota 4 punti in classifica nel girone A, dopo il pareggio a Trento che aveva fatto seguito alla sconfitta interna all’esordio contro la Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ATALANTA U23

Le probabili formazioni della diretta Renate Atalanta U23, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Auriletto, Alcibiade, Possenti, Bracaglia, Baldassin, Gasperi, Garetto, Rolando, Sorrentino, Procaccio. Risponderà l’Atalanta U23 allenata da Francesco Modesto con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Vismara, Palestra, Bonfanti, Italeng, Solcia, Di Serio, Ceresoli, Masi, Chiwisa, Awua, Mallamo.

RENATE ATALANTA U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Atalanta U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











