DIRETTA LEGNAGO SALUS SUDTIROL/ Video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA LEGNAGO SALUS SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della diretta di Legnago Salus Sudtirol, escludendo naturalmente i primi 45 minuti della partita che sarà completata oggi. Le due squadre si erano infatti trovate per la prima volta avversarie nel calcio professionistico nello stesso campionato nella scorsa stagione di Serie C e in entrambi i casi fu il Sudtirol a imporsi e portare a casa tre punti. All’andata, era il 13 dicembre 2020, la formazione altoatesina vinse in casa col risultato di 1-0 grazie a un gol di Tait al minuto 81. Decisamente più spettacolare il ritorno a Legnago, quando la squadra biancorossa riuscì a vincere 2-3.

Sudtirol in vantaggio al minuto 21 grazie a Malomo, ma a cavallo dell’intervallo la squadra di casa fu in grado di ribaltare la situazione grazie ai gol di Antonelli e Buric. All’ora di gioco ecco però un rigore per il Sudtirol con cartellino rosso a Rolfini e pari di Casiraghi dal dischetto. I tre punti arrivarono grazie a un gol nel finale di Vinetot, che decretò il successo del Sudtirol anche nel match di ritorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LEGNAGO SALUS SUDTIROL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Sudtirol non sarà garantita, ma sarà possibile seguire il secondo tempo della partita sospesa a settembre in diretta streaming video su Eleven Sports, che trasmette per gli abbonati oppure acquistando il singolo evento l’intero campionato di Serie C.

LEGNAGO SALUS SUDTIROL: OSPITI FAVORITI!

Legnago Salus Sudtirol, in diretta dallo stadio Mario Sandrini della località in provincia di Verona, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 10 novembre 2021. Si tratta del proseguimento della partita di Serie C che il 26 settembre scorso era stata interrotta per impraticabilità del campo al termine del primo tempo con gli ospiti del Sudtirol in vantaggio per 0-1, di conseguenza da regolamento oggi si disputerà solamente la ripresa, ripartendo logicamente dal risultato di 0-1 per gli ospiti altoatesini.

La diretta di Legnago Salus Sudtirol ci offrirà dunque una situazione particolare, perché le due formazioni scenderanno in campo dovendo giocare solamente 45 minuti. Senza dubbio il Sudtirol è favorito, perché era in vantaggio al momento dell’interruzione ma anche perché è la capolista del girone A e finora ha subito un solo gol in tutto il campionato, una difesa d’acciaio confermatasi tale anche nella vittoria per 0-1 di domenica sul campo della Pro Sesto. Per la Legnago Salus invece c’è stata la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Seregno e i punti in classifica sono solo 11 contro 30 per il Sudtirol. La rimonta non sarà per niente facile…

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS SUDTIROL

Scopriamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Legnago Salus Sudtirol. Per i padroni di casa si potrebbe disegnare un modulo 4-3-1-2 con Gasparini in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Ricciardi, Gasparetto, Stefanelli e Pitzalis; a centrocampo i favoriti per giocare dal primo minuto potrebbero essere Antonelli, Yabre e Laurenti; infine nel reparto offensivo Giacobbe potrebbe agire da trequartista alle spalle dei due attaccanti Sgarbi e Gomez.

La replica del Sudtirol potrebbe prevedere un modulo 4-3-2-1 con Poluzzi in porta e davanti a lui i quattro difensori De Col, Zaro, Curto e Davi; a centrocampo potrebbero agire Tait, Moscati e Broh; infine nel reparto offensivo degli altoatesini potrebbero trovare spazio Rover e Casiraghi alle spalle del centravanti Odogwu.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Legnago Salus Sudtirol in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. In base a tutto quanto abbiamo detto finora, gli ospiti sono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,95 mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria per i padroni di casa.



