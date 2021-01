Diretta Leicester Chelsea/ Streaming video tv: big-match in Premier League

DIRETTA LEICESTER CHELSEA: GRANDE SFIDA IN PREMIER!

Leicester Chelsea, in diretta alle ore 21.15 italiane (le 20.15 locali) di questa sera, martedì 19 gennaio 2021, è lo stuzzicante recupero di Premier League che sarà senza dubbio il piatto forte per gli appassionati di calcio inglese in questa settimana che ci offre un gran numero di recuperi per dare un volto più chiaro a una classifica per ora segnata da troppi asterischi. Ci avviciniamo comunque alla diretta di Leicester Chelsea con una certezza, cioè che si tratterà di uno scontro di grande importanza: i padroni di casa sono infatti nel gruppo di testa con 35 punti e sognano una notte (almeno) al comando solitario della classifica in caso di vittoria, mentre il Chelsea è leggermente più attardato in un campionato che non vede i Blues convincere del tutto. Così i londinesi hanno 29 punti in classifica e non possono permettersi passi falsi se non vogliono vedere il Leicester allontanarsi troppo nella lotta quanto meno per un posto nella prossima Champions League e magari anche per qualcosa in più.

DIRETTA LEICESTER CHELSEA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Chelsea sarà garantita naturalmente sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia delle partite della Premier League inglese. In aggiunta alla classica diretta televisiva, ricordiamo la possibilità di usufruire anche della diretta streaming video, che sarà garantita tramite sito o applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER CHELSEA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Leicester Chelsea. I padroni di casa potrebbero schierarsi con un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe vedere Schmeichel in porta; l’ex atalantino Castagne, Fofana, Evans e Justin da destra a sinistra nella difesa a quattro; Ndidi e Tielemans nella coppia in mediana; Albrighton, Maddison e Barnes per comporre il terzetto sulla trequarti in appoggio al centravanti, naturalmente Vardy. La risposta del Chelsea dovrebbe invece concretizzarsi in questo possibile 4-3-3 di partenza per i Blues: Mendy tra i pali; davanti a lui la difesa a quattro formata da James, Zouma, Silva e Chilwell; a centrocampo il terzetto composto da Kante, Kovacic e Mount; infine Ziyech, Abraham e Hudson-Odoi che dovrebbero dare vita al tridente offensivo dei londinesi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Leicester Chelsea, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Parte leggermente favorito sulla carta il Chelsea: il segno 2 infatti è quotato a 2,35 contro il 2,95 proposto in caso di segno 1 per la vittoria del Leicester. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori tuttavia è il segno X, perché il pareggio vale 3,45 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA