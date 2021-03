Diretta/ Leicester Manchester United, streaming video DAZN. Cercasi conferme (Fa Cup)

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER UNITED: SFIDA DELICATA PER LA FA CUP

Leicester Manchester United, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 18.00 presso il King Power Stadium di Leicester, sarà una sfida valevole per i quarti di finale della FA Cup inglese. Scontro in gara secca tra due squadre che cercano conferme importanti nella corsa a un trofeo in questa stagione. Per il Leicester si è chiuso anticipatamente il fronte dell’Europa League che vede invece ancora in gioco il Manchester United, che proprio in questa settimana è riuscito a eliminare il Milan dalla competizione. In Premier League entrambe le squadre sono reduci da 2 vittorie consecutive e provano a strappare nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League: secondi i Red Devils a quota 57 punti, una lunghezza indietro il Leicester rispettivamente con 9 e 8 lunghezze di vantaggio rispetto al West Ham quinto: la partecipazione alla massima competizione europea sembra essere vicina ma la Coppa d’Inghilterra sarebbe la ciliegina sulla torta, in particolare per gli uomini di Brendan Rodgers a caccia di un’altra storica affermazione dopo il titolo nazionale del 2016.

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Manchester United non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di FA Cup è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della sfida tra Leicester e Manchester United presso il King Power Stadium. I padroni di casa allenati da Brendan Rodgers scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Schmeichel; Justin, Fofana, Morgan, Fuchs; Tielemans, Ndidi; Under, Maddison, Perez; Vardy. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ole Gunnar Solskjaer con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Van De Beek, Pogba, Fred; Bruno Fernandes; Rashford, Martial.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Leicester e Manchester United, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.90 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.40 volte la posta scommessa.

