Diretta Leicester Manchester United/ Streaming video tv: big match! (Premier League)

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER UNITED: SQUADRE IN SALUTE

Leicester Manchester United, in diretta dal King Power Stadium, si gioca alle ore 13:30 italiane di sabato 26 dicembre: è arrivato il tradizionale Boxing Day e, nella Premier League 2020-2021, si tratta della 15^ giornata. Partita affascinante quella che presentiamo: i Red Devils, dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, hanno la possibilità di scavalcare le Foxes al secondo posto nella classifica e, contando che hanno anche una gara da recuperare, sono in questo momento la più accreditata rivale del Liverpool per il titolo, grazie a un cambio di passo importante rispetto ad un avvio di stagione non troppo esaltante e l’ultimo, roboante 6-2 rifilato al Leeds.

Il Leicester però non ha alcuna intenzione di mollare, e lo ha dimostrato la scorsa domenica: straordinaria la vittoria sul campo del Tottenham, al di là dei 3 punti messi in saccoccia ha impressionato il modo in cui la squadra di Brendan Rodgers abbia dominato gli Spurs facendo vedere di poter essere una seria candidata a sollevare il trofeo. Si tratta dunque di un primo pomeriggio all’insegna dello spettacolo con la diretta di Leicester Manchester United: aspettando che la partita cominci possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Manchester United verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football: trovate questi canali ai numeri 201 e 203 del decoder Sky, di conseguenza questa partita di Premier League è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che eventualmente potranno seguirla anche con il servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) fornito dalla stessa emittente con l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER UNITED

Anche per Leicester Manchester United Brendan Rodgers dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1: Kasper Schmeichel difende la porta, davanti a lui si va verso la conferma della coppia formata da Jonny Evans – grande ex – e Wesley Fofana con Justin e Castagne che dovrebbero percorrere le corsie laterali. Ndidi è il giocatore che fa da schermo davanti alla difesa, mentre fa un passo avanti Tielemans che si posiziona sulla trequarti al fianco di Maddison, lasciando gli esterni alla competenza di Albrighton (o Cengiz Under) e Barnes che è insidiato da AyozePérez; Vardy chiaramente sarà la prima punta.

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer schiera un 4-2-3-1 con Lindelof e Maguire davanti a De Gea, Wan-Bissaka e Shaw (ma occhio ad Alex Telles) come laterali bassi e un centrocampo nel quale McTominay, reduce dalla doppietta al Leeds, dovrebbe giocare ancora con Fred. Più avanti, Van de Beek avrebbe una possibilità solo se l’intoccabile Bruno Fernandes dovesse spostarsi sull’esterno; nel caso gli lascerebbe spazio Daniel James, perché Rashford appare confermato. La sorpresa per i Red Devils potrebbe essere la titolarità di Cavani, che smania per essere grande protagonista anche con la sua nuova maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Leicester Manchester United abbiamo le quote fornite dall’agenzia Snai, pertanto vediamo subito cosa ci dice il bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 2,85 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,40 volte la puntata che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio infine, un’eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte l’importo che avrete investito.



