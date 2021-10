Diretta Leicester Manchester United/ Streaming video tv: i Red Devils per la vetta!

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER UNITED: BIG MATCH IN PREMIER LEAGUE!

Leicester Manchester United è in diretta dal King Power Stadium, con calcio d’inizio alle ore 16:00 (italiane) di sabato 16 ottobre: il big match vale per l’ottava giornata della Premier League 2021-2022, ovviamente anche in Inghilterra si torna a giocare dopo la settimana di sosta per le nazionali. Prima dello stop, il Manchester United aveva perso la possibilità di restare al primo posto (insieme al Chelsea) pareggiando in casa contro l’Everton, con coda polemica legata all’iniziale panchina per Cristiano Ronaldo, sotto gli occhi della leggenda Alex Ferguson che pare non l’abbia presa troppo bene.

Sta ancora peggio il Leicester, che aveva aperto la stagione vincendo il Community Shield ma poi in campionato ha sempre faticato, e due settimane fa si è fatto rimontare due gol dal Crystal Palace, mancando la vittoria e non riuscendo a decollare in classifica (dove ha appena 8 punti). Sarà ora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Leicester Manchester United; mentre aspettiamo che la partita si giochi, valutiamo le scelte che potrebbero operare i due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni attese al King Power Stadium.

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Manchester United sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che resta la casa della Premier League: la partita di oggi verrà infatti trasmessa su Sky Sport Football, canale al numero 203 del decoder. I clienti potranno ovviamente avvalersi, come sempre, anche del servizio di diretta streaming video: grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, potranno seguire il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER UNITED

Ultimamente Brendan Rodgers ha puntato sul 4-4-2, ma in Leicester Manchester United potrebbe tornare al 4-2-3-1: da vedere, intanto in mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Soumaré che farà coppia con Tielemans, sull’esterno destro invece rivedremo Albrighton con un laterale sinistro che dovrebbe essere nuovamente Harvey Barnes. Il 4-2-3-1 permetterebbe a Maddison di giocare come trequartista alle spalle di Vardy, in caso contrario Patson Daka sarà in ballottaggio con Iheanacho per affiancare il bomber. In difesa Soyüncü e Vestergaard proteggono Kasper Schmeichel, come terzini dovrebbero agire Castagne – comunque insidiato da Ricardo Pereira – e Bertrand.

Nel Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer rimetterà ovviamente Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco, ma dovrebbe lasciare spazio anche a Sancho che sostituirebbe uno tra Greenwood e Martial, con la conferma di Bruno Fernandes come trequartista centrale. Nella mediana di centrocampo sarà titolare Pogba, che agirà con Fred o McTominay senza dimenticarsi dell’esperienza di Matic; in difesa dovrebbe essere tutto invariato, da valutare Maguire ma almeno sulla carta i due centrali a protezione di De Gea saranno Varane e Lindelof, con Wan-Bissaka e Shaw a correre sulle fasce.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Leicester Manchester United abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: possiamo allora notare come, curiosamente, coincidano il segno 1 per la vittoria delle Foxes e il segno X per il pareggio, che in entrambi i casi vi farebbero guadagnare 3,40 volte quanto messo sul piatto. Per questa partita sono favoriti i Red Devils, il cui successo è regolato dal segno 2 e ha un valore che corrisponde a 2,10 volte la giocata con questo bookmaker.

