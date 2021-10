DIRETTA LEINSTER ZEBRE/ Video streaming tv: la formula del torneo, URC 2022

DIRETTA LEINSTER ZEBRE: LA FORMULA

La formula che regola la diretta di Leinster Zebre, vale a dire quella che governa la United Rugby Championship 2021-2022, ricalca – potremmo dirla così – quello che si vede nelle principali leghe degli sport americani. In che modo? Semplice: le 16 squadre sono divise in gruppi regionali, infatti abbiamo quello irlandese, quello gallese e quello sudafricano e poi quello diviso tra Italia e Scozia. La regular season prevede un “tutti contro tutti”, infatti le Zebre hanno già sfidato una squadra del Sud Africa e una dell’Irlanda del Nord, e oggi sono a Dublino; tuttavia, i quattro posti che garantiscono l’accesso ai playoff sono riservati a ciascuna vincitrice del girone, dunque poi le classifiche risultano separate così da avere almeno una rappresentante per ogni gruppo (e nazione, salvo appunto italiane e scozzesi).

Le altre due qualificate, visto che appunto avanzeranno in 6, saranno le quattro con il miglior record di regular season in termini assoluti; potrebbe insomma succedere che la vincitrice di un girone abbia davanti a sè, nella classifica globale, ben più di 5 squadre anche se con 4 partecipanti per gruppo la cosa appare complessa. Sia come sia, questa è la formula e nella diretta di Leinster Zebre bisognerà tenerne conto per capire meglio quali effetti potrebbe avere una vittoria emiliana (speriamo) o un’altra sconfitta… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEINSTER ZEBRE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leinster Zebre, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su Mediaset 20, il canale che fa parte del pacchetto Mediaset – ovviamente – e che dunque è a disposizione in chiaro sul digitale terrestre. Ricordiamo poi che le partite dello United Rugby Championship saranno garantite anche in diretta streaming video, sempre dalla stessa emittente: in questo caso però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al broadcaster Infinity.

LEINSTER ZEBRE: TRASFERTA TOSTA PER GLI EMILIANI

Leinster Zebre si gioca in diretta dalla RDS Arena di Ballsbridge (nei sobborghi di Dublino), con inizio alle ore 14:00 (italiane) di sabato 9 ottobre: la partita è valida per la terza giornata dello United Rugby Championship 2021-2022, una competizione che stiamo imparando a conoscere settimana dopo settimana e che ingloba 16 squadre provenienti da Italia, Irlanda, Scozia, Galles e Sudafrica. Sostituisce il Pro 14, ed è particolarmente interessante per la formula: ricordiamo che al torneo partecipa anche la Benetton, che attualmente ha vinto entrambe le partite.

Cammino diverso dalle Zebre, che sono invece 0-2: dopo aver sfiorato un’epica rimonta all’esordio, la squadra di Parma è nettamente caduta (in casa) nella seconda sfida contro l’Ulster, e dunque non è certo messa bene. Oggi, per di più, se la vedrà con una formazione irlandese che ha sempre vinto: il rischio di cadere per la terza volta è alto, ma intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Leinster Zebre e, aspettando che si giochi, possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi portanti di questa partita.

DIRETTA LEINSTER ZEBRE: IL CONTESTO

Prima di scoprire cosa succederà nella diretta di Leinster Zebre, bisogna tenere conto della classifica del girone Scozia/Italia: dopo le prime due giornate dello United Rugby Championship la Benetton si trovava al comando con due vittorie, mentre per Glasgow Warriors e Edimburgo abbiamo una vittoria e una sconfitta. Le Zebre, lo abbiamo detto, chiudono mestamente la classifica e fino a questo momento hanno ottenuto appena una punto addizionale; difficile a questo punto pensare che possa arrivare una qualificazione alla prossima fase, ma le partite da giocare saranno ancora molte e potrebbe sempre arrivare una svolta, cosa in cui ovviamente spera il coach Michael Bradley. Il Leinster come detto ha sempre vinto, e dunque è al comando del girone irlandese; come detto siamo ancora all’inizio di questo interessante percorso e può succedere di tutto, ma gli irlandesi sembrano essere davvero in palla. Tra poco comunque Leinster Zebre prenderà il via, dunque si tratta di scoprire dal campo cosa succederà…

