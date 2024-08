DIRETTA LEONARDO FABBRI ZANE WEIR FINALE GETTO DEL PESO STREAMING: SI SOGNA (OLIMPIADI PARIGI 2024 3 AGOSTO)

È una delle nostre più significative speranze in atletica: la diretta Leonardo Fabbri Zane Weir nella finale del getto del peso maschile avrà inizio alle ore 19.35 di stasera, sabato 3 agosto, naturalmente presso lo Stade de France di Saint Denis, che è il teatro dell’atletica leggera alle Olimpiadi Parigi 2024. In questo momento c’è in copertina soprattutto Leonardo Fabbri, che è d’altronde il vice-campione del Mondo e il campione europeo in carica del getto del peso e quindi punta senza discussioni al podio olimpico.

Attenzione però anche all’italo-sudafricano Zane Weir, a sua volta molto costante ad alti livelli e ottimo nelle scorse Olimpiadi a Tokyo. Diciamo che abbiamo in Leonardo Fabbri uno dei grandi favoriti per il podio e autorevole candidato anche per la medaglia d’oro, mentre Zane Weir potrebbe essere un ottimo outsider, con inversione dei ruoli rispetto a quello che era fino a un anno fa. La certezza è una: tifosi e appassionati non dovranno perdere per alcun motivo la diretta Leonardo Fabbri Zane Weir nella finale del getto del peso maschile…

LEONARDO FABBRI ZANE WEIR FINALE GETTO DEL PESO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Uno dei momenti in assoluto più atteso di tutta la spedizione italiana, la diretta tv Leonardo Fabbri Zane Weir nella finale del getto del peso maschile dovrebbe avere ampio spazio su Rai Due o in alternativa almeno su Rai Sport, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport e la diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici, mentre sito o app di Rai Play forniranno la visione gratuita per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY GETTO DEL PESO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA LEONARDO FABBRI ZANE WEIR GETTO DEL PESO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già colto l’importanza della diretta Leonardo Fabbri Zane Weir nella finale del getto del peso maschile. Il fiorentino è ormai stabilmente tra i big della specialità, anche se ieri ci ha fatto venire qualche brivido nelle qualificazioni, prima di risolvere tutto con un eccellente 21.76 metri all’ultimo tentativo. Si è qualificato invece con la misura tonda di 21.00 metri Zane Weir e la sfida è lanciata soprattutto agli statunitensi, grandi rivali nel getto del peso.

Infatti i tre rappresentanti a stelle e strisce sono tutti di altissimo livello, con Ryan Crouser forse in pole position, ma anche Joe Kovacs e Payton Otterdahl. Ieri si sono messi particolarmente in luce anche il ceco Tomas Stanek e i due neozelandesi Tom Walsh e Jacko Gill, ma di certo Leonardo Fabbri è un nome che può incutere timore a tutti loro. Ci viene quindi già l’acquolina in gola pensando alla diretta Leonardo Fabbri Zane Weir nella finale del getto del peso maschile…