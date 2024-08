DIRETTA LETIZIA PATERNOSTER OMNIUM DONNE CICLISMO SU PISTA STREAMING: PER CHIUDERE (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 11 AGOSTO)

Cala il sipario sul ciclismo su pista oggi, domenica 11 agosto, ultimo giorno delle Olimpiadi Parigi 2024, ma ci sarà ancora da divertirsi con la diretta Letizia Paternoster nell’Omnium femminile. Questa edizione dei Giochi Olimpici ci ha già dato grandi soddisfazioni sul velodromo di Saint Quentin en Yvelines, parlando delle ragazze naturalmente ne approfittiamo per ricordare l’oro capolavoro di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nell’Americana, oggi ci affidiamo invece a Letizia Paternoster per provare a chiudere con un’altra gioia in una gara come l’Omnium, che ha tante autorevoli candidate fra le quali però c’è anche l’Azzurra, già due volte argento mondiale nella specialità.

L’Omnium è una gara molto particolare del ciclismo su pista e in questo caso ci sarà anche la variabile dell’orario sostanzialmente mattutino; è la prova multipla, somma di quattro specialità differenti: la diretta Letizia Paternoster nell’Omnium femminile comincerà infatti già alle ore 11.00 con lo Scratch, mentre alle ore 11.57 è fissato il via alla corsa a tempo. Il terzo atto sarà alle ore 12.53 la corsa ad eliminazione ed infine alle ore 13.56 la corsa a punti chiuderà questo Omnium e tutto il programma del ciclismo su pista, con la classifica finale che sarà la somma dei punteggi guadagnati in ogni singola prova – nelle prime tre conta “solo” il piazzamento, la corsa a punti invece assegna i punti per ogni sprint ed eventuale giro guadagnato. Ci sarà quindi tanto da faticare nella diretta Letizia Paternoster nell’Omnium femminile…

LETIZIA PATERNOSTER OMNIUM IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Letizia Paternoster nell’Omnium sarà spalmata su più di tre ore, di conseguenza in chiaro potrebbe dividersi fra Rai Sport (canale 58) e Rai Due a seconda anche delle altre gare dell’ultimo giorno olimpico, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta pure per la diretta streaming video, con sito e app di Rai Play gratis per tutti mentre serve l’abbonamento per la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY LETIZIA PATERNOSTER OMNIUM OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA LETIZIA PATERNOSTER OMNIUM DONNE: IL CONTESTO

Presentando la diretta Letizia Paternoster è chiaro che l’Omnium sia una specialità che richiede notevole resistenza, non è più lungo ben sei prove come era inizialmente ma le quattro nell’attuale programma sono state “compresse” in una sola sessione e quindi sarà uno sforzo notevolissimo, dal punto di vista fisico ma pure mentale e di lucidità, doti tutte fondamentali in uno sport come il ciclismo su pista, in particolare in specialità come la corsa ad eliminazione oppure la corsa a punti, che sarà decisiva per il verdetto finale dell’Omnium femminile, nella quale possiamo puntare su un talento di valore assoluto come Letizia Paternoster.

La concorrenza sarà folta e agguerrita, per citare due soli nomi potremmo indicare la statunitense Jennifer Valente che dell’Omnium femminile è la campionessa olimpica e mondiale in carica, ma naturalmente anche la belga Lotte Kopecky che del ciclismo è fenomeno a tutto tondo, capace di grandi imprese su pista ma anche di sfiorare la vittoria nel Giro d’Italia Women. Le premesse sono davvero intriganti, ci regalerà una grande chiusura dei Giochi la tanto attesa diretta Letizia Paternoster nell’Omnium femminile?