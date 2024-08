DIRETTA CONSONNI GUAZZINI AMERICANA STREAMING: L’ITALIA SPERA (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 9 AGOSTO)

Oggi venerdì 9 agosto prosegue naturalmente il programma del ciclismo su pista alle Olimpiadi Parigi 2024 e noi ci concentriamo in maniera particolare sulla diretta Consonni Guazzini per l’Americana femminile al velodromo di Saint Quentin en Yvelines dalle ore 18.10. Si tratta di una delle competizioni più spettacolari, nella quale saranno in gara 15 nazioni, ciascuna con una coppia di cicliste che per l’Italia saranno appunto Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, due grandi talenti su pista che già hanno fatto parte del quartetto dell’inseguimento che ha chiuso con un bellissimo quarto posto.

Presentiamo adesso le caratteristiche essenziali della corsa che ci attende oggi con la diretta Consonni Guazzini per l’Americana femminile: si gareggerà sulla distanza di 120 giri (30 km) e ogni dieci ci sarà uno sprint che metterà in palio 5-3-2-1 punti per le posizioni dalla prima alla quarta, mentre la volata conclusiva ne assegnerà 10-6-4-2. Inoltre, bisognerà tenere in considerazione chi ci sono 20 punti in palio per chi riuscirà a guadagnare un giro sul resto del gruppo (ma anche -20 per chi invece dovesse perderlo): tutto questo andrà a formare la classifica che assegnerà le medaglie al termine della diretta Consonni Guazzini per l’Americana femminile.

CONSONNI GUAZZINI AMERICANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Consonni Guazzini nell’Americana femminile sarà sicuramente coperta anche in chiaro, magari su Rai Sport (canale 58) che di solito concede maggiore spazio al ciclismo su pista, oppure ovviamente su Rai Due. Gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport e la doppia scelta si ritrova pure per la diretta streaming video, sito e app di Rai Play sono gratis per tutti mentre l’abbonamento è necessario per la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CONSONNI GUAZZINI AMERICANA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA CONSONNI GUAZZINI AMERICANA: IL CONTESTO

Presentando la diretta Consonni Guazzini nell’Americana femminile abbiamo già accennato al regolamento e allora possiamo aggiungere che questa è una gara molto complessa: cercare di guadagnare giri può garantire il colpaccio ma naturalmente è anche molto dispendioso; si deve poi curare anche gli sprint che si ripetono ogni dieci giri e in linea di massima sono la principale “fonte” di punti. Infine, bisogna naturalmente tenere in considerazione il fatto che in ogni coppia le due cicliste si passano un virtuale testimone con la massima libertà e che pedalano anche coloro che in quel momento non sono attive, con l’effetto che ci sono ben 30 cicliste sempre in pista.

Servono velocità e resistenza, colpo d’occhio e capacità di cogliere l’attimo, gestione tattica e anche un pizzico di fortuna. Citazione d’obbligo per la Danimarca che ripropone la coppia formata da Amalie Dideriksen e Julie Leth, già d’argento a Tokyo dietro alla Gran Bretagna, che invece ha cambiato la propria coppia e adesso schiera Elinor Barker e Neah Evans, che d’altronde sono le campionesse del Mondo in carica con il successo davanti a Georgia Baker e Alexandra Manly, in gara anche oggi per l’Australia. Sono queste tra le avversarie più pericolose per l’Italia nella diretta Consonni Guazzini per l’Americana femminile.