Diretta Lettonia Lichtenstein/ Streaming video tv: baltici favoriti in Nations League

DIRETTA LETTONIA LICHTENSTEIN: I BALTICI PER VOLARE!

Lettonia Lichtenstein sarà diretta dall’arbitro croato Mario Zebec: alle ore 18:00 (italiane) di lunedì 6 giugno la partita è valida per la seconda giornata della Nations League 2022-2023, appuntamento al Daugava di Riga. Nella capitale del Paese Baltico si gioca per il gruppo 1: la Lettonia arriva al match forte del 3-0 rifilato ad Andorra all’esordio, e dunque può sfruttare un altro impegno in questo stadio per provare ad andare in fuga e avvicinare quella che sarebbe la promozione in Lega C, certamente un traguardo che sarebbe visto come molto positivo.

Per contro il Lichtenstein non avrebbe il rischio di retrocedere – siamo già nel livello più basso del torneo – ma vuole guadagnare qualche punto utile per il ranking: nella prima partita ha perso in casa contro la Moldavia e sa che, verosimilmente, l’ultimo posto nel girone andrà evitato nella doppia sfida contro Andorra. Nulla comunque vieta di provare a fare risultato anche nella diretta di Lettonia Lichtenstein; a tale proposito vediamo in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali qui al Daugava, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LETTONIA LICHTENSTEIN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lettonia Lichtenstein non è una di quelle che sono fornite dai nostri canali: esiste una copertura televisiva per alcune partite della Nations League in corso, ma ovviamente riguarda i match della Lega A. Per le sfide delle Leghe minori non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video; per le informazioni utili consigliamo quindi di visitare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) e le relative pagine presenti sui social network, in particolar modo gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA LICHTENSTEIN

Visti gli impegni ravvicinati, in Lettonia Lichtenstein Dainis Kazakevics potrebbe comunque cambiare qualcosa rispetto a venerdì. Nel suo 4-4-1-1 per esempio sperano in una maglia Jaunzems, che farebbe il terzino destro, e Emsis che a centrocampo si può posizionare in mezzo affiancando Tobers o Zjuzins. Al centro della difesa Cernomordijs e Dubra saranno ancora a protezione del portiere Steinbors, con Jurkovskis terzino sinistro; poi Cigankis o Varslavans esterno destro in mediana e Janis Ikaunieks confermato a sinistra, davanti Uldrikis (doppietta ad Andorra) supporterà la prima punta, qui ballottaggio Gutkovskis-Davis Ikaunieks.

Martin Stocklasa gioca invece con il 3-4-2-1: nel suo Lichtenstein ecco Benjamin Buchel in porta con una linea difensiva formata da Sandro Wolfinger, Grunenfelder e Malin (ma occhio a Niklas Beck), sugli esterni possibilità per Brandle a destra e Marco Wolfinger a sinistra mentre in mezzo al campo potrebbe giocare Netzer, al posto di uno tra Sele e Luchinger. Meier sarebbe il laterale sinistro; sulla trequarti una maglia può averla Noah Frick, in coppia con capitan Hasler, davanti Yanik Frick è il riferimento offensivo per tutta la squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo subito uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Lettonia Lichtenstein, la partita di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che corrisponde a 1,16 volte quanto messo sul piatto; per il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la vincita con questo bookmaker equivarrebbe a 6,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che regola l’opzione dell’affermazione ospite, porta in dote un importo che ammonta a 20,00 volte quello che avrete scelto di investire per questa partita.

