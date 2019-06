Diretta Lettonia Spagna/ Streaming video tv: iberiche favorite (Europei basket)

Lettonia Spagna, in diretta dall’Arena Riga della capitale della Lettonia, si gioca alle ore 17:30 di domenica 30 giugno: terzo appuntamento per queste due nazionali agli Europei di basket femminile 2019 nel gruppo C. La Spagna partiva tra le formazioni favorite di questo campionato Europeo femminile e ha onorato questo status ottenendo due vittorie in altrettante partite giocate, la prima contro l’Ucraina e la seconda contro la Gran Bretagna. La Lettonia invece è reduce da una vittoria e una sconfitta, di conseguenza tutto è ancora possibile per la Nazionale baltica. Lettonia Spagna dunque dovrebbe servire alle iberiche per blindare il primo posto, mentre le lettoni dovranno definire cosa sarà di loro in questo Europeo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Lettonia Spagna non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019, dunque nell’eventualità che la sfida sia mandata in onda potrete seguirla anche attraverso l’applicazione Sky Go, che permette la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA LETTONIA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Prima dell’inizio degli Europei femminili di basket, la Lettonia aveva centrato un filotto di quattro vittorie consecutive in amichevole contro Bosnia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cina, che facevano sicuramente ben sperare in vista della competizione, anche in vista del fatto di poter giocare in casa. Un campanello d’allarme poteva però essere rappresentato dal ko di misura contro la Slovenia nell’ultimo match di preparazione alla competizione. Nessuno si sarebbe però aspettato il tracollo contro la Gran Bretagna che ha messo in luce limiti abbastanza evidenti da parte delle slovene. Dall’altra parte la Spagna ha vinto le ultime cinque sfide prima dell’esordio europeo, ultimo ko in amichevole il 14 giugno con il Belgio: uno stato di forma confermato anche all’esordio contro l’Ucraina, battuta con 18 punti di scarto.



