Diretta Levante Barcellona/ Streaming video DAZN: Messi per la fuga in vetta

Levante Barcellona, diretta dall’arbitro Fernandez, sabato 2 novembre alle ore 16.00 presso l’Estadi Ciutat de València, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata della Liga Spagnola. I catalani dopo il peggior inizio di campionato degli ultimi anni sono riusciti a cambiare marcia, sfruttando anche il rientro di Leo Messi che è stato per diverse settimane alle prese con un infortunio. Per il Barcellona tra Liga Spagnola e Champions League sono arrivate sette vittorie consecutive nelle ultime partite ufficiali, e la trasferta valenciana potrebbe essere propizia, visto che il Levante sta vivendo un momento poco brillante. Ancora sopra la soglia di sicurezza, la formazione di Lopez dovrà cercare l’impresa contro i campioni di Spagna per non ritrovarsi risucchiata nei bassifondi della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Levante Barcellona non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEVANTE BARCELLONA

Le probabili formazioni di Levante-Barcellona, sabato 2 novembre presso l’Estadi Ciutat de València, sfida valevole per la dodicesima giornata della Liga Spagnola. I padroni di casa del Levante, schierati col 4-3-3 dal tecnico Lopez, giocheranno con: Fernandez Abarisketa, Coke, Cabaco, Vezo, Clerc, Rochina, Campana, Radoja, Hernani, Roger, Morales. Risponderà il Barcellona, schierato col 4-3-3 dal tecnico Valverde, con: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Vidal, Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Ansu Fati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Barcellona favorito sul Levante. Quota per il segno ‘1’ fissata a 8.00, eventuale pareggio quotata 4.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 1.35. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.45 e l’under 2.5 quotato 2.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA