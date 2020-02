Diretta Levante Real Madrid/ Streaming video DAZN: blancos, conferma in vetta? (Liga)

Levante Real Madrid, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadi Ciutat de València, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata della Liga 2019-2020. I Blancos sono stati costretti a frenare a sorpresa domenica scorsa, facendosi recuperare dal Celta Vigo che ha strappato un insperato 2-2 al Bernabeu, con la squadra di Zidane che è rimasta in testa alla classifica ma ha visto ridursi da 3 a un solo punto il vantaggio sul secondo posto. Servirà un cambio di passo contro i valenciani che hanno perso contro il Villarreal la loro quinta partita negli ultimi 6 incontri disputati, con l’unica eccezione della vittoria contro il Leganes nell’ultimo impegno interno disputato. Il Levante mantiene comunque 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione ma la flessione nel 2020 è stata evidente. All’andata il Real Madrid ha battuto 3-2 il Levante con 3 reti realizzate nel primo tempo e gli ospiti che hanno sfiorato la rimonta nella ripresa; ora aspettiamo la diretta di Levante Real Madrid provando a ipotizzare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

La diretta tv di Levante Real Madrid non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il massimo campionato spagnolo tra le esclusive della piattaforma online.

Le probabili formazioni di Levante Real Madrid che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadi Ciutat de València. Il Levante allenato da Paco Lopez sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Aitor Fernandez; Toño García, Postigo, Vezo, Miramon; Bardhi, Campana, Vukcevic, Gonzalo Melero; Morales, Roger. Risponderà il Real Madrid guidato in panchina da Zinedine Zidane disposto con un 4-3-3 con questi uomini in campo: Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Bale.

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Levante e Real Madrid. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 6.25, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 5.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.45. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.45, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.70.



