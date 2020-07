Diretta Leverkusen Bayern Monaco/ Streaming video tv: la finale di Coppa di Germania!

Leverkusen Bayern Monaco, in diretta dall’Olympiastadion di Berlino, è la partita in programma oggi, sabato 4 luglio 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 20.00. Si gioca dunque oggi ed esclusivamente a porte chiuse la tanto attesa finale della Coppa di Germania: in campo le due formazioni che hanno dominato non solo il tabellone della DFB Pokal, ma pure l’intera stagione anche della Bundesliga, e che sono pronte ad offrirci un grandissimo spettacolo. E non ci attendiamo nulla di meno, tenuto conto dei numeri da record che bavaresi e aspirine hanno finora messo da parte nella stagione come pure nella storia della competizione. Ricordiamo infatti bene che il Bayern detiene il record di vittorie in Coppa di Germania e pure si presenterà stasera in campo da campione in carica e avendo fatto proprio anche lo scudetto per la stagione 2019-20: non meno pronti saranno gli uomini di Bosz, che concluso il campionato da quinti in classifica (e classificati dunque per i gironi della prossima stagione della Europa League), puntano al riscatto con la vittoria della Coppa. Ma non solo. Non scordiamo infatti il cammino strepitoso che i due club hanno fatto per arrivare fino a qui, con i bavaresi che hanno fatto agilmente propria la semifinale con l’Eintracht lo scorso 10 giugno, mentre le aspirine hanno superato in semifinale il Saarbrucken. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Leverkusen e Bayern Monaco: la finale della Coppa di Germania 2020 sarà certo scontro infuocato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Leverkusen e Bayern Monaco, finale della Coppa di Germania, non sarà visibile in diretta tv in Italia e pure non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video della partita, attesa questa sera alle ore 20.00. I fan però potranno seguire l’evolversi del match attraverso i profili social delle due contendenti, che non mancheranno di aggiornare in tempo reale su quanto sta succedendo in campo a Berlino.

LE PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN BAYERN MONACO

In vista della diretta tra Leverkusen e Bayern Monaco, big match del calcio tedesco e finale della Coppa di Germania, ovviamente entrambi gli allenatori hanno preparato con grande cura il proprio 11: per disegnare le probabili formazioni dunque verranno utilizzati solo i titolari più in forma. Ecco che allora Bosz per la partita di Berlino non dovrebbe rinunciare al classico 4-3-2-1, dove vedremo in campo dal primo minuto la coppia Bender-Tapsoba in difesa, con il duo Wendell-Weiser adibito sulle fasce. Per la mediana si fanno avanti dal primo minuto Aranguiz e Dermibay, ma non mancano valide soluzioni alternative: toccherà poi a il capitano Havertz agire sulla tre quarti. Per attacco delle aspirine si sono però aperti alcuni ballottaggi: in prima punta salario infatti è in dubbio con Volland, mentre sulle fasce rimangono in lizza per una maglia da titolare Diaby, Amiri e Paulinho. Per l’11 del Bayern Monaco, naturalmente Flick opterà per il classico 4-2-3-1, dove sarà il capocannoniere della Bundesliga 2019-20 Robert Lewandowski il titolare in prima punta. Al fianco del bomber polacco dovrebbero poi collocarsi ai lati dal primo minuto Gnabry e Coman (pur con Thiago e Perisic pronti in panchina), mentre sarà Muller il titolare sulla trequarti. In mediana rimane irrinunciabile la coppia con Kimmch e Goretzka (questo in gol con il Leverkusen nell’ultimo testa a testa registrato a inizio giugno): per la difesa si fanno avanti dal primo minuto Davies, Alaba, Boateng e Pavard.

QUOTE E SCOMMESSE

Considerato quanto realizzato in stagione dai bavaresi come pure i record segnati nella storia della Coppa di Germania (sono campioni in carica) non esitiamo certo a concedere agli uomini di Flick oggi il favore del pronostico per la finalissima. Anche il portale di scommesse snai nell’1×2 del match ha concesso al Bayern Monaco la quota di 1.30 per la vittoria, contro il più elevato 8.25 per il successo del Leverkusen: il pari vale 5.75.



