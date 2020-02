Diretta Licata Palermo/ Streaming video tv: rosanero per la fuga definitiva (Serie D)

Licata Palermo, in diretta dallo stadio Dino Liotta alle ore 14:30 di domenica 23 febbraio, rientra nel programma della 25^ giornata per il girone I del campionato di Serie D 2019-2020. Reduce da cinque vittorie e nove risultati utili consecutivi, la squadra di Rosario Pergolizzi ha ripreso un ampio margine sul Savoia che, peraltro, è l’ultima squadra ad aver affrontato il Licata battendolo 4-0: la capolista ha 7 punti di vantaggio e dunque marcia spedita verso la promozione, dando la sensazione di aver superato il periodo più difficile e volendosi prendere un’altra vittoria esterna per aumentare le possibilità di un salto di categoria anticipato. Non sarà facile perché i gialloblu sono una formazione che corre per un posto nei playoff, attualmente a 4 punti da una quinta posizione ampiamente alla portata; in questo campionato i rosanero sono già caduti nella trappola di gare sulla carta abbordabili e dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Licata Palermo, della quale nel frattempo possiamo verificare le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Licata Palermo, come sappiamo, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: ci sarà però la possibilità di assistere alla partita di Serie D con la piattaforma Eleven Sports, che per questa stagione oltre alla Serie C fornisce le immagini di tutte le gare dei rosanero. Potrete dunque assistere al match di oggi abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento (il prezzo è stato fissato all’inizio della stagione), avvalendovi della diretta streaming video con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LICATA PALERMO

Per Licata Palermo potrebbe esserci la conferma del 4-3-3 battuto a Torre Annunziata, da parte di Giovanni Campanella: Cannavò però è pronto a tornare titolare per guidare un tridente che sarà completato dagli esterni Adeyemo e Convitto, alle spalle di questa linea avremo un centrocampo comandato da Sangiorgio e nel quale Aboubakar Diaby e Benedetto Greco saranno le due mezzali. In difesa, spazio alla coppia centrale formata da Porcaro e Maltese mentre Daniello e Mazzamuto saranno i terzini, in porta andrà Serenari. Il Palermo si dispone con un modulo speculare: la difesa sembra fissata con Accardi e Vaccaro laterali (ma occhio a Doda) e la coppia Peretti-Crivello a protezione di Pelagotti, a centrocampo cercano spazio Juan Alberto Mauri e Ambro così come Kraja, ma al momento partono favoriti Langella e Martinelli per fare da interni a supporto del playmaker Martin. Davanti, Ricciardo e Silipo possono tornare a giocare dal primo minuto ma Pergolizzi sembra voler puntare sul tridente formato da Felici – che ha sempre più spazio – Sforzini e Floriano, vedremo se sarà effettivamente così.



© RIPRODUZIONE RISERVATA