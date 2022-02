Diretta Lietkabelis Trento/ Streaming video tv: Aquila già spacciata? (Eurocup)

DIRETTA LIETKABELIS TRENTO: SFIDA SENZA STORIA…

Lietkabelis Trento, in diretta dalla Cido Arena della città lituana di Panevezys, si gioca con palla a due alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, per la dodicesima giornata del girone A della Eurocup 2021-2022 di basket, ormai giunta a due terzi del cammino nella stagione regolare e che sembra già dare pochissime speranze a Trento, nonostante la Eurocup promuoverà agli ottavi le prime otto (su dieci) di ciascuno dei due gironi. La selezione non è dunque particolarmente forte, ma la diretta di Lietkabelis Trento ci costringe a ricordare che finora la campagna europea è stata disastrosa per la Dolomiti Energia in questa stagione.

I numeri sono chiari: Trento ha giocato finora undici partite e ne ha perse dieci, di questo passo logicamente anche l’ottavo posto rischia di diventare un miraggio, anche se ci sarebbe ancora il tempo per fare una rimonta. Il Lietkabelis è tra le squadre ancora raggiungibili, dal momento che il bilancio dei lituani è finora di 5-6, però naturalmente servirebbe vincere stasera per tenere accesa almeno la speranza. Che cosa accadrà in Lietkabelis Trento?

DIRETTA LIETKABELIS TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Lietkabelis Trento sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono una prerogativa di Sky, che fornisce anche la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, grazie all’applicazione Sky Go sempre riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA LIETKABELIS TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Lietkabelis Trento può essere definita quindi già come una sorta di ultima spiaggia per il cammino della Dolomiti Energia Trento in questa Eurocup: una vittoria terrebbe viva la speranza, una sconfitta avrebbe il sapore della resa definitiva nonostante poi manchino altre sei partite alla fine del girone. Trento finora ha vinto solo contro il Wroclaw, che è l’altro fanalino di coda, mentre nella scorsa giornata c’è stata la sconfitta casalinga contro Andorra, ennesima delusione di una Eurocup fin qui disastrosa per l’Aquila.

I lituani del Lietkabelis Panevezys, dal canto loro, puntano a vincere questa partita casalinga sulla carta abbastanza facile appunto per consolidarsi nelle prime otto posizioni, considerando che al momento sono settimi e dunque sono tra le squadre a rischio. In casa hanno ottenuto tre vittorie su cinque partite, in trasferta hanno vinto due volte su sei ma tra queste c’è il colpaccio a Trento. Sarà possibile restituire lo “scherzo” per restare in corsa?



